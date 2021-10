Radlerin wird in Höchstädt von Auto erfasst

Eine Autofahrerin wollte am Donnerstag in Höchstädt auf die Dillinger Straße einbiegen. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei eine Radfahrerin.

Eine Fahrradfahrerin ist am Donnerstag in Höchstädt von einem Auto erfasst worden. Der Unfall passierte gegen 8.30 Uhr. Eine 52-jährige Autofahrerin wollte vom Judenberg auf die Dillinger Straße einbiegen. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei eine auf dem Gehweg fahrende 29-jährige Ralderin, die in Richtung Steinheim unterwegs war.

Die 29-Jährige erleidet leichte Verletzungen

Beim den Anstoß mit dem Pkw erlitt die 29-Jährige laut Polizeibericht leichte Verletzungen, eine Behandlung war vor Ort jedoch nicht notwendig. Am Auto und Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Autofahrerin missachtet Vorfahrt

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 14.15 Uhr in Dillingen. Eine 61 jährige Autofahrerin wollte von der Johann-Michael-Fischer-Straße in den Oberen Quellweg einbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten Wagen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund 1400 Euro. (pol)