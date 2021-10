Stadtrat Höchstädt: Ein kleiner Kellerraum mit großer Bedeutung

Plus Das Höchstädter Archiv ist im Rathaus untergebracht. Dort gibt es längst nicht nur uralte Urkunden. Der Stadtrat diskutiert auch über umweltfreundliche Spülmaschinen.

Ein gewisser Andreas Bopfinger hat diese Zeilen vor vielen Jahren einmal geschrieben. Sie sind heute nur schwer und von wenigen Menschen zu lesen. Immerhin stammt diese Urkunde aus dem Jahr 1334. Das ältestes Dokument, das im Höchstädter Stadtarchiv aufbewahrt wird. Und eines, das laut Leo Thomas noch in einem „sehr, sehr gutem Zustand“ ist.