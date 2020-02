12:27 Uhr

Höchstädter wird vermisst

Wer hat Hubert Mörz gesehen?

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wird seit Sonntag, 16.15 Uhr der 60-jährige Hubert Mörz aus Höchstädt vermisst. Er befand sich zum Zeitpunkt seines Verschwindens in einem psychischen Ausnahmezustand und verließ das Haus in unbekannte Richtung.

Der Mann ist mit einem orange/rot metallic-farbenen Ford C-Max, amtliches Kennzeichen DLG-GO85 unterwegs. Mörz ist 1,80 Meter groß und schlank. Er trägt glatte braune, kurz geschnittene Haare und ist vermutlich mit einer Bluejeans und schwarzem T-Shirt bekleidet. Er kann zudem sich nur langsam zu Fuß fortbewegen und zieht dabei auffällig das linke Bein nach. Wer ihn sieht, wird gebeten, sich unter an die Dillinger Polizeiinspektion, Telefon 09071/560, oder jeder anderen Polizeidienststelle. (pol)

