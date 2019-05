Hoffnung für eine nigerianische Familie im Landkreis

Plus Eine Familie aus Nigeria lebt im Landkreis Dillingen. Was die Mutter in der Heimat sowie auf der Flucht erlebt hat und wie es für sie weitergeht.

Es könnte alles so einfach sein: Eine junge Frau lebt mit ihrer Familie im Kreis Dillingen. Eine ehrenamtliche Betreuerin, liebevoll „Oma“ genannt, kümmert sich um die vier. Die junge Frau besucht Deutschkurse und Frauentreffen, kocht gerne und wird teilweise sogar um ein Catering gebeten, weil ihr Essen so lecker schmeckt. Doch Hope*, so nennen wir die junge Frau, ist aus Nigeria. Sie ist ein Opfer von Kinderarbeit, sexualisierter Gewalt, ritueller Körpermarkierungen und Menschenhandel.

Für Lena Sanjuanelo Garcia von der Fachberatungsstelle für Opfer aus dem Menschenhandel steht das fest. Sie hat Angst um Hope. Denn obwohl sich deren Familie in den vergangenen Jahren vorbildlich im Landkreis integriert hat und sich in der Region wohlfühlt, soll sie abgeschoben werden: Asyl- und Klageverfahren der Familie wurden negativ beschieden. „In Nigeria aber wäre ihr Leben und das ihrer Familie in Gefahr“, warnt die Ethnologin aus München in einer Pressemitteilung. Sie kennt die Lebens- und Leidensgeschichte der jungen Frau.

Das Mädchen wurde misshandelt und musste unter der Brücke schlafen

Lena Sanjuanelo Garcia kennt die Geschichte von Hope bis ins Detail. In der Fachberatungsstelle Solwodi „Solidarität für Frauen in Not“ hat sie sich intensiv mit der Geschichte der jungen Frau beschäftigt. Hope wurde 1990 in Südnigeria geboren. Einen Monat vor ihrer Geburt starb ihr Vater. Die Mutter lebte daraufhin mit einem anderen Mann zusammen. Das Paar war so arm, dass Hope bei einer Freundin der Mutter lebte. 1993 heiratete Hopes Mutter den Lebensgefährten, und das Kind kam zu einer Tante.

Anstatt zur Schule zu gehen, musste Hope für die Frau auf der Straße Sachen verkaufen, etwa Plastiktüten. Das Mädchen wurde oft von der Frau mit einem Rohrstock geschlagen. Im Alter von zwölf Jahren lief Hope weg und floh nach Hause. Dort wurde sie fünfmal vom Stiefvater vergewaltigt und verließ ihr Zuhause deswegen auch. Anschließend schlief das Mädchen, inzwischen zwölf Jahre alt, unter einer Brücke.

Eine Frau half Hope immer wieder und stellte schließlich den Kontakt zu einer „Madame“ her. Diese wiederum bot der inzwischen 18-jährigen Hope an, in Europa in ihrem Afro-Shop zu arbeiten. Hope stimmte zu. Die Madame ließ das Mädchen schwören, dass sie der Madame Geld für die Reise nach Europa bezahlt, nicht zur Polizei geht, nicht wegläuft und sonst auch nicht über die Madame spricht. Während des Rituals ritzte man ihr senkrechte Markierungen in Brust, Rücken, Kopf, Hüfte und Arme ein.

Auf der Flucht lernt Hope einen Nigerianer kennen und verliebt sich

Die vereinbarten Schulden für die Reise nach Europa betrugen 55.000 Euro. Gemeinsam mit drei anderen Mädchen verließ Hope 2008 Nigeria mit dem Bus. Über Benin City ging es nach Libyen. Wochenlang musste sich das Mädchen dort prostituieren. Der Cousin der „Madame“ organisierte die Überfahrt per Schlauchboot nach Lampedusa in Italien. Immer wieder meldete sich die Madame am Telefon und bedrohte die junge Frau. Hope musste sich, kontrolliert von den Helfern der Madame, immer wieder prostituieren. Erst in Sizilien, dann in Paris. Auf ihrer Flucht von all dem zurück nach Italien lernte Hope 2015 einen Nigerianer kennen und lieben. Doch die Madame rief täglich an und setzte die junge Frau weiter unter Druck. Als Hope im siebten Monat schwanger war, beschloss sie, mit ihrem Mann in Deutschland Hilfe zu suchen. Inzwischen hat sie eine neue Handynummer, damit die Madame sie nicht mehr erreichen kann.

Lena Sanjuanelo Garcia, Ethnologin, ist 2018 selbst nach Nigeria gereist, um dort Mitarbeiter im Bereich der psychosozialen Beratung und zum Thema Trauma und Zwangsprostitution zu schulen. Dabei stellte sich heraus, dass die Versorgung vor Ort nicht gut organisiert ist. Zudem erfuhr das Team, dass rückkehrende Frauen Stigmatisierungen ausgesetzt sind. Selbst wenn sie nicht über ihre Geschichte sprechen, sind sie leicht zu identifizieren. Es sei in der nigerianischen Gesellschaft bekannt, dass nigerianische Frauen in Europa in der Prostitution arbeiten müssen. So bekommen sie in ihrer Heimat, wo die Armut groß ist, keine normale Arbeit. Über 70 Prozent der Nigerianer müssen von weniger als einem Dollar pro Tag leben. Frauen sind davon mehr betroffen als Männer.

Warum eine Rückkehr nach Nigeria für die Familie besonders gefährlich wäre

Müsste Hopes Familie nach Nigeria zurückkehren, wäre sie, bei Kenntnis der Lage vor Ort, nicht menschenwürdig überlebensfähig, warnt Lena Sanjuanelo Garcia. Hope sei als zurückkehrendes Opfer aus dem Menschenhandel und der Zwangsprostitution Stigmatisierungen ausgesetzt und habe ihre Schulden an die Menschenhändler nicht zurückgezahlt, weshalb man sie weiterhin sucht. Dass die Kinder Deutsch sprechen, würde sie in zusätzliche Gefahr bringen, da von Rückkehrern aus Europa erwartet wird, dass sie viel Geld mitbringen. Der Vater der beiden wurde in Nigeria gefoltert, das bezeugen seine Folternarben. Er floh vor den Misshandlungen des Staates und würde bei einer Rückkehr diesem wieder in die Hände fallen. So kann man davon ausgehen, dass die Familie auseinandergerissen würde und dass Hope als alleinerziehende Mutter vollkommen schutzlos auf sich allein gestellt wäre, was in Nigeria ein Todesurteil ist.

Noch fährt Hope regelmäßig nach München. Dort wird sie in der Fachberatungsstelle psychosozial betreut. Die Nigerianerin habe erkannt, dass sie das Erlebte aufarbeiten muss, und „wir konnten sie ein wenig stabilisieren“, so Lena Sanjuanelo Garcia. Allerdings wäre es dringend notwendig, dass Hope traumatherapeutisch angebunden wird. Denn das Erlebte hole die junge Frau immer wieder ein. Hope werde von Schlafstörungen, Albträumen, Kopf- und Rückenschmerzen, Angstzuständen, Jucken am ganzen Körper und mehr geplagt.

Die beiden Kinder der Familie sind im Regierungsbezirk Schwaben geboren und sprechen fließend Deutsch. Beide besuchen Kinderkrippe und Kindergarten, wo sie sehr gut integriert sind. Der Sohn ist laut Fachberatungsstelle sehr sensibel und leidet an der psychischen Belastung seiner Eltern. Er benötigt psychologische Unterstützung. Hopes Mann lernte malern, kochen und backen und absolvierte den Integrationskurs. Er würde gerne eine Ausbildung zum Maler machen und als solcher in Deutschland arbeiten, erhält aber bisher keine Erlaubnis zur Ausbildung. Zurzeit kann er nur einen von Ehrenamtlichen durchgeführten Sprachkurs besuchen. Lena Sanjuanelo Garcia sieht nun nur noch eine Chance: Die letzte Hoffnung wäre, dass das Landratsamt Dillingen der Familie einen humanitären Aufenthalt gewährt.

*der Name der Frau ist der Redaktion bekannt.

Lesen Sie dazu auch: