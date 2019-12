vor 16 Min.

Hohe Auszeichnung: Bundesverdienstkreuz für Siegfried Wölz

Der Gundelfinger Unternehmer Siegfried Wölz erhält das Bundesverdienstkreuz am Bande. In der Laudatio wird sein Lebenswerk gewürdigt.

Hohe Auszeichnung für Siegfried Wölz: Dem Gundelfinger Unternehmer und Stadtrat ist in dieser Woche das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen worden. Im Rahmen der Ehrung in der Staatskanzlei in München wurde sein Werdegang gewürdigt.

Aus einer Montagegruppe mit ursprünglich nur sechs Mitarbeitern heraus hat er 1978 ein Unternehmen mitzehn Beschäftigten gegründet. Mit seinen heute rund 120 Mitarbeitern stelle die „Siegfried Wölz Stahl- und Metallbau GmbH“ für den Wirtschafts- und Arbeitsstandort einen wichtigen Industriebetrieb dar, hieß es in der Laudatio. 1996 hat Wölz das Unternehmen an seinen Sohn übergeben. Nach wie vor aber nimmt er sehr aktiv an der Geschäftsführung teil.

Großes Engagement in der Kommunalpolitik

Trotz der großen beruflichen Inanspruchnahme engagierte und engagiert er sich umfangreich im kommunalpolitischen Bereich. Seit 1966 ist er Mitglied des Gundelfinger Stadtrates und hat sich seitdem in verschiedenen Ausschüssen mit sehr viel Energie und Tatkraft eingebracht, heißt es in der Laudatio.

Von 1972 bis 2014 fungierte Wölz auch als SPD-Fraktionsvorsitzender und gestaltete in dieser Funktion die Stadtpolitik maßgeblich mit. Zudem ist er seit 39 Jahren im Dillinger Kreistag tätig und engagiert sich außerordentlich im Bereich Krankenhauswesen. In seinem kommunalen Wirken sei ihm als Handwerker und Unternehmer die wirtschaftliche Weiterentwicklung der Stadt sowie der Region Gundelfingen stets ein zentrales Anliegen.

Einem albanischen Jungen zum Jurastudium verholfen

Besonders hervorgehoben wurde bei der Verleihung der Auszeichnung sein soziales Engagement. So hat Wölz nach einem durch einen Unfall gehandicapten achtjährigen albanischen Jungen über viele Jahre finanziell und persönlich beigestanden. Dank seiner Hilfe konnte der mittlerweile junge Mann ein Jurastudium absolvieren. Hohe Anerkennung verdiene laut Laudatio auch seine tatkräftige Unterstützung zahlreicher Projekte der Ukraine-Hilfe im Landkreis Dillingen zugunsten der „Kinder von Tschernobyl“.

Initiiert wurde die Auszeichnung vom ehemaligen Gundelfinger Bürgermeister Franz Kukla, der Stadt Gundelfingen sowie von SPD-Stadtrat Jürgen Hartshauser. Wölz hat bereits angekündigt, dass er sich im kommenden März nicht mehr für Stadt- und Kreistag aufstellen lässt. (pm, ands)

