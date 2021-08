Pfarrer Josef Kühn verlässt den Aschberg

Plus Nach zwölf Jahren wechselt Pfarrer Josef Kühn vom Aschberg in eine andere Pfarrei. Wohin es ihn verschlägt.

„Ich gehe mit zwei weinenden Augen“, sagt Pfarrer Josef Kühn, der in den vergangenen zwölf Jahren als Pfarrer und Seelsorger die Pfarreiengemeinschaft Aschberg betreute. Jetzt wechselt er auf eigenen Wunsch in die Pfarreiengemeinschaft Sonthofen.