Unfall in Holzheim: Wagen überschlägt sich

Bei Holzheim hat eine Frau die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Erst streifte der einen Baum, dann touchierte er einen Leitpfosten und überschlug sich.

Eine 36-Jährige hatte am Mittwoch mit ihrem Wagen einen schweren Unfall - und dabei großes Glück. Wie die Dillinger Polizei mitteilte, war die Frau um 11.30 Uhr auf der Staatsstraße 2033 bei Holzheim in Richtung Dillingen unterwegs. Dabei kam ihr Auto nach rechts auf den Grünstreifen ab.

Ersthelfer befreiten die Frau

Anschließend verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser kam nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen größeren Baum und touchierte einen Leitpfosten. Danach überschlug sich der Wagen und landete auf der Gegenfahrspur auf der Beifahrerseite.

Hinzugekommene Ersthelfer befreiten die 36-Jährige aus ihrem Fahrzeug. Die Verunfallte wurde mit leichten Verletzungen per Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Dillingen, Holzheim und Glött

Am Wagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe am beschädigten Baum und am touchierten Leitpfosten bemisst sich auf etwa 2.500 Euro. Die Staatstraße musste für die Dauer der Maßnahmen für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Die Feuerwehren Dillingen, Holzheim und Glött unterstützten mit etwa 30 Einsatzkräften, ebenfalls war die Straßenmeisterei im Einsatz. (pol)

Lesen Sie dazu auch