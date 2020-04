Hoppelt der Osterhase der Krise davon?

Plus Gute Nachrichten aus Feld und Flur: Nach bedrohlichem Rückgang kommen die Hasen zahlenmäßig wieder auf die Pfoten. Warum Naturschützer aus dem Landkreis Dillingen aber skeptisch bleiben.

Kommt Häschen in eine Apotheke und fragt: „Hattu Möhren?“ Sagt der Ladenbesitzer: „Nee, hab ich nicht!“ Dem Bürger in der Region dürfte beim derzeitigen Betreten einer Apotheke kaum einer der unzähligen Hasen-Witze in den Sinn kommen. Und doch kann mit einem kurzen Gedanken an Meister Lampe jetzt durchaus Positives verknüpft werden, zum Osterfest allemal: Die Feldhasen auf Deutschlands Äckern und Wiesen haben sich laut Erhebungen des Deutschen Jagdverbands (DJV) leicht vermehrt. Auch im Landkreis.

Bundesweit stieg die Hasendichte von statistisch 11,8 Tieren pro Quadratkilometer auf 12,4 Hasen. Nach dem zurückliegenden milden Winter stehen die Chancen damit gut, dass sich die Bestände 2020 weiter erholen. Noch vor rund zwei Jahren ging es dem putzigen Wald- und Wiesenbewohner gar nicht gut, manche Fachleute befürchteten sogar sein Verschwinden. Ostern ohne Hase? Undenkbar. Auch wenn dessen Markenzeichen die beiden 15-Zentimeter-Langohren und keinesfalls die ihm zugeordneten bunten Ostereier darstellen, dürfte sich am kommenden Ostersonntag – Corona hin oder her – ein ganzes Heer von Kindern und Erwachsenen auf deren Suche machen. Draußen im Garten oder innerhalb der eigenen vier Wände.

Früher hat man dem Hasen noch ein Nest gebaut

Dass er mit „dieser typisch norddeutschen“ Aktion wenig Sympathien teilt, darf beim nordschwäbischen Kreisheimatpfleger Alois Sailer vorausgesetzt werden. Der frühere Landwirt mit Jahrgang 1936, der sich wehmütig an die hasenreichen Zeiten auf den Feldern im unteren Zusamtal erinnert, hält dem gegenwärtigen Aufspüren von Osterpräsenten die Rituale des Nesterbauens aus seiner Kindheit entgegen. Dabei wurde der Ehrengast mit den vier Pfoten traditionell wie symbolisch begrüßt: „Da hat man Weidenruten zusammengesteckt und mit einem Kleid aus Gänseblümchen und Buschwindröschen geschmückt“, erklärt Sailer mit dem Hinweis, dass solche Bräuche heute nur noch die Großeltern parat hätten und auch wüssten, dass man dem Hasen den freien Zugang durch offene Gartentüren ermöglicht hatte. „Doch der arme Kerl hat es schwer in den zubetonierten Siedlungen ohne die üblichen alten Durchgangsgassen früherer Zeiten.“

Gibt es Hoffnung für den Hasen?

Keine Hasenwitze, aber umso mehr Hasensprüche fallen dem Dichter und Schriftsteller ein, die man als Kind frech über die Lippen gebracht hatte, etwa: „Has’, Has’ leg, sonscht gibt’s Schläg.“ Die Rufe nach demselben in freier Wildbahn klingen aus dem pfeifenartigen Lockinstrument eines Jägers völlig anders, aber Richard Kraus lobt die positive Entwicklung beim sogenannten Niederwild, zu dem der Hoppler zählt, in den höchsten Tönen. „Nach dem ganzen Auf und Ab in den beiden vergangenen Jahrzehnten gibt der positive Trend Grund zu Hoffnung“, beurteilt der stellvertretende Vorsitzende der Kreisjägervereinigung Dillingen (KJV) die neue Lage an der Hasenfront.

Sie war im Rahmen eines groß angelegten Wildtier-Monitorings ermittelt worden, bei dem alle Tiere im Licht eines Fahrzeugscheinwerfers oder mit Wärmebildkameras erfasst werden. Die Aufhellung bei den Bestandszahlen erklärt sich der seit 1981 mehrmals in der Woche auf die Pirsch gehende Kesseltaler auch mit den optimalen Witterungsbedingungen sowie den Maßnahmen beim „Greening“ seitens der Landwirtschaft: „Man bemüht sich, keine braunen, leblosen Äcker zu hinterlassen“, erkennt der Mann von der KJV Dillingen an. Die Dillinger Vereinigung ist die größte Organisation ihrer Art in ganz Schwaben und liegt mit ihren mehr als 800 Mitgliedern bayernweit auf Rang zwei.

Deckungsgünstig seit etwa das Gebiet bei Laugna

Eugen Bayer, Kreisgeschäftsführer beim Bayerischen Bauernverband, ordnet ebenso einen hohen Anteil an den steigenden Hasenzahlen seiner Branche zu. „Unsere verantwortungsbewussten Landwirte, selbst Tierhalter, schädigen keine Lebewesen in der Natur“, versichert er und verweist auf zahlreiche Hasensichtungen durch die Kollegen. Etwa im waldreichen und damit deckungsgünstigen Gebiet bei Laugna im Südosten des Landkreises. Dagegen scheint sich bei der Betrachtung der Natur die grüne Bezirks- und Kreisrätin Heidi Terpoorten eher an das Sprichwort „Viele Jäger sind des Hasen Tod“ zu erinnern. Nur dass die Tierrechtlerin aus Binswangen die Bauern noch mehr ins Visier nimmt. „Wir hatten die Flurneuordnung in den 1970er-Jahren und dann eine stetige Intensivierung der Landwirtschaft“, beklagt sie die aus ihrer Sicht Zerstörung des natürlichen Kreislaufs. Darin übernehme der Hase eine wichtige Rolle.

Superschnell, superhoch

Zwar weiß die erfahrene Politikerin um die Vermehrung bei dem Tier, das über 60 Kilometer pro Stunde schnell laufen und drei Meter hoch springen kann: „Es ist Nutznießer der zahlreichen Fördermaßnahmen für das Niederwild wie seltene Vogelarten.“ Doch die „alltägliche Erscheinung in meiner Kindheit“ gäbe es schon lange nicht mehr. Das vermisst mit Katja von Schlippenbach auch eine Tierärztin aus Zusamaltheim, die sich daran noch gut erinnern kann: „Beim Anblick von kämpfenden Hasen am Ortsrand hat man sich gefreut wie eine Schneekönigin.“ Die brachialen Veränderungen in der Kulturlandschaft mit zu wenigen Versteckmöglichkeiten fürs Wild und viel zu vielen Biogasanlagen hätten das Bild verändert.

Diese Kritik teilt Gernot Hartwig (Buttenwiesen), seit fast einem Vierteljahrhundert streitbarer Gemeinderat in Sachen Natur. „Sie ist als Ganzes in keinem guten Zustand, auch wenn es der einen oder anderen Tierart wie nun dem Hasen besser geht. Dann geht es nämlich einer anderen umso schlechter.“ Sein Rezept: „Wir brauchen mehr Ökobauern.“ Und sein persönliches Hasenerlebnis: Am 9. Februar gegen halb drei im Donauried, nördlich von Pfaffenhofen. Ohne bunte Ostereier.

