Im Fusionsjahr wirtschaftlich erfolgreich

Die Sparkasse Dillingen-Nördlingen zieht Bilanz. Was das Geldinstitut 2020 erwartet

Die Sparkasse Dillingen-Nördlingen hat sich eigenen Angaben zufolge im Fusionsjahr 2019 überaus erfolgreich entwickelt. „Die hohen Anforderungen zur Zusammenlegung der ‚Altsparkassen Dillingen und Nördlingen‘ zur Sparkasse Dillingen-Nördlingen konnten bestens durch die engagierte und kompetente Leistung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewerkstelligt werden“, bilanzierte der Vorstandsvorsitzende, Thomas Schwarzbauer, bei der Präsentation des geprüften Jahresabschlusses 2019 anlässlich der Zweckverbandsversammlung als dem Trägerorgan der Sparkasse. Trotz des mit der Fusion verbundenen enormen Arbeitsaufwands sei für die Kunden ein störungsfreier Geschäftsbetrieb gewährleistet gewesen. „Die seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsen wirken sich jedoch weiterhin belastend aus“, sagte Schwarzbauer.

Das Bilanzvolumen von rund 2,2 Milliarden Euro und „die kundenorientierte Philosophie“ nahm der Verwaltungsratsvorsitzende Leo Schrell zum Anlass, die Bedeutung der Sparkasse Dillingen-Nördlingen für den Landkreis Dillingen und den Wirtschaftsraum Nördlingen hervorzuheben. „Ein wirtschaftlich starker Standort braucht wirtschaftlich starke Unternehmen mit qualifizierten Arbeitsplätzen“, sagte der Dillinger Landrat. Die Sparkasse sei als wirtschafts- und unternehmensfreundlich bekannt und unterstütze die Firmen in der Region gerne bei deren betrieblicher Entwicklung. Daneben präge auch die kundenorientierte Beratung der Menschen im Geschäftsgebiet die Geschäftsphilosophie. Kundenzufriedenheit stehe dabei über der Gewinnmaximierung. Dies drücke sich, so Schrell, auch in der beachtlichen Sozialbilanz der Sparkasse aus. So wurden 2019 rund 300000 Euro als Wertschätzung für die vielen ehrenamtlich Aktiven für gemeinnützige, soziale, caritative und kirchliche Zwecke an Vereine, Organisationen und Institutionen gewährt.

Durch den ständigen Ausbau vielfältiger moderner Bankdienstleistungen mit ausgeprägter Fachkompetenz sei ein leistungsstarkes Finanzinstitut entstanden, betonte Vorstandsvorsitzender Schwarzbauer. Die Sparkasse Dillingen-Nördlingen sei ein verlässlicher und kompetenter Partner für ihre Privat-, Firmen- und Kommunalkunden in der Region und darüber hinaus. Das Personal bilde sich zielgerichtet weiter. Von derzeit etwa 340 Mitarbeitern wurden 45 Mitarbeiter im Bereich von Diplom-, Master- oder Bachelor-Studiengängen sowie 212 Mitarbeiter zu Sparkassenfach- und Betriebswirten qualifiziert.

Zur Entwicklung des Kundengeschäfts sagte Vorstandsmitglied Martin Jenewein: „Die Geldvermögensbildung der Kunden wurde um 5,81 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro ausgebaut. In über 10000 individuellen Vermögensberatungsgesprächen hätten den Kunden attraktive Finanz- und Immobilienanlagen angeboten werden können.

„Einen bedeutenden Schwerpunkt der geschäftspolitischen Aktivitäten bildete die Verstärkung der qualifizierten Beratung vor Ort“, erläuterte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Wolfgang Winter. Hierzu seien über mehrere Jahre hinweg die Geschäftsstellen mit bester technischer Ausstattung ausgebaut worden. „Im vergangenen Jahr wurden hier zum Beispiel rund 300000 Euro in den Umbau des Service- und Beratungsbereichs der Geschäftsstelle Nördlingen investiert“, informierte Winter. Daneben stünden den Kunden rund um die Uhr 80 Selbstbedienungsgeräte in den Sparkassen-Geschäftsstellen zur Verfügung. Vorstandsmitglied Karlheinz Wiesinger sagte: „Über 334 Millionen Euro Kreditneuausleihungen, mit den Schwerpunkten bei Unternehmerkrediten und der Wohnbaufinanzierung, waren ein bedeutender Faktor in der Geschäftsentwicklung. Die Kreditzinsen aus dem Niedrigzinsumfeld wurden durch günstige Fördermittel und mit langfristigen Zinsangeboten für die Kunden positiv verstärkt.“ Mit hoher Effizienz habe trotz rückläufiger Erträge im Bereich des Zinsergebnisses das bankenaufsichtlich vorgeschriebene Eigenkapital verstärkt werden können. Für das Jahr 2020 und darüber hinaus erwartet die Sparkasse weiter schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen, insbesondere in Verbindung mit der Corona-Pandemie. „Die Leistungen für die Kunden werden aber im Rahmen des langfristig ausgerichteten Geschäftsmodells einer Kundensparkasse weiter ausgebaut“, lautet der Tenor des Vorstands. (pm)

