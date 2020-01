Im Gundelfinger Neuhof am See geht es weiter

Plus Das Lokal bei Gundelfingen hatte Personalsorgen. Die befürchtete Schließung konnte aber verhindert werden. Wie sich der Inhaber Hendrik Ketter neu aufstellen will.

Die Lage im Neuhof am See war ernst. Im vergangenen Frühjahr verkündete die Gaststätte bei Gundelfingen, dass sie Anfang 2020 schließen muss. Grund für diesen angekündigten Schritt war der Personalmangel. Die Gaststätte um Inhaber und Küchenchef Hendrik Ketter tat sich schwer, geeignetes Personal zu finden. Alle gebuchten Veranstaltungen für das Jahr 2020 wurden storniert. Auch der Biergarten blieb im vergangenen Sommer geschlossen.

Im Laufe des Jahres gab sich Ketter jedoch kämpferisch. „Wir probieren verschiedene Wege aus, um den Neuhof am Leben zu erhalten“, sagte er damals. Einer der angedachten Schritte war beispielsweise der Kontakt zur Lebenshilfe, um so möglicherweise Mitarbeiter zu gewinnen.

Termine für 2020 sind im Neuhof storniert worden

Dieses Vorhaben habe sich nicht realisieren lassen, berichtet Ketter. Trotzdem kann er verkünden: Mit dem Neuhof am See geht es weiter. „Wir wollen es versuchen“, sagt der Inhaber, spricht aber davon, dass man „von Jahr zu Jahr“ schauen wolle. Er habe über das Internet neue Mitarbeiter finden können, die das vorhandene Kernteam ergänzen. Mit dieser Mannschaft will er nun in das neue Jahr starten. Nachdem die gebuchten Termine für 2020 bereits storniert worden waren, hat der Neuhof nun – im Wissen, dass es weitergeht – wieder Reservierungen angenommen. Man sei wieder gut ausgebucht, sagt Ketter. Es gebe für die kommende Zeit nur noch vereinzelte Termine.

Ein Problem, das die gesamte Gastro in der Region betrifft

Obwohl der Neuhof eine Schließung abgewendet hat, lasse sich das Problem, geeignetes Personal zu finden, nicht so einfach beheben, betont Ketter. Der Biergarten werde weiterhin geschlossen bleiben müssen. Der Inhaber berichtet, dass der Personalmangel gerade in der Gastronomie ein flächendeckendes Problem sei. Er kenne einige Betriebe, auch in der Region, die mit denselben Schwierigkeiten zu kämpfen hätten.

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, schafft sich Ketter ein zweites Standbein. Im März will er mit dem „Nose & Belly“ ein weiteres Lokal eröffnen, diesmal in Augsburg. Dort sei es deutlich leichter gewesen, Personal zu finden – alleine schon durch die Tatsache, dass Mitarbeiter nicht zwingend auf ein Auto angewiesen sind.

Vor allem Hochzeiten sollen gefeiert werden

Den Standort in der Fuggerstadt will Ketter als Speiselokal etablieren. Den Neuhof am See dagegen will der Inhaber in Zukunft noch spezieller ausrichten. Bis zum Jahr 2021 sollen dort hauptsächlich Veranstaltungen, wie etwa Hochzeiten, stattfinden.

