vor 48 Min.

Im Landkreis Dillingen sind Betrüger gerade höchstaktiv

Ein Mann täuscht Hilflosigkeit vor, eine Frau überweist Geld, ohne die Ware zu erhalten. Die Polizei Dillingen sucht Zeugen.

Die Dillinger Polizei hatte es am vergangenen Wochenende mit einigen Fällen von Diebstahl und Betrug zu tun. Dabei sind jeweils Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben. Ein Fall hat sich am Freitagabend gegen 17.15 Uhr in Dillingen ereignet. Ein 17-Jähriger wurde in der Tiefgarage eines Verbrauchermarkts in der Johannes-Scheiffele-Straße in Dillingen von einem Unbekannten angesprochen. Der Mann täuschte Hilfsbedürftigkeit vor und führte eine Unterschriftenliste mit sich. Er bat den 17-Jährigen um eine Spende. Dieser zückte seinen Geldbeutel und gab an, nur noch 40 Euro zu besitzen.

20 Euro aus dem Geldbeutel geklaut

Dem Unbekannten gelang es, aus dem Portemonnaie des 17-Jährigen unbemerkt einen 20-Euro-Schein zu stehlen. Anschließend entfernte sich der Unbekannte mit einem silbernen BMW mit ausländischem Kennzeichen von der Örtlichkeit, steht es im Polizeibericht. Der unbekannte Dieb wurde als etwa 35-jähriger, 185 Zentimeter großer, südländischer, dunkelhäutiger Mann mit rundem, faltigem Gesicht, hoher Stirn, buschigen Augenbrauen und welligen kurzen Haaren beschrieben. Er trug einen Vollbart und führte ein blaues Klemmbrett mit sich.

Ein bislang unbekannter Täter hat in Bächingen zugeschlagen. Im Zeitraum von 12. bis 20. November ist aus dem eingefriedeten Grundstück eines Einfamilienhauses in der Sontheimer Straße, eine schwarze BMW-Gepäckrolle, die unter einer Überdachung im Garten gelagert war, geklaut worden. Der Wert der Gepäckrolle wurde auf circa 200 Euro beziffert.

Abgaskatalysator aus dem Auto gesägt

Bereits am 18. November zwischen 6.30 und 14.45 Uhr hat ein bisher unbekannter Dieb den Abgaskatalysator eines grauen Opel Astra, der auf einem Firmenparkplatz in der Röhmstraße in Dillingen geparkt war, entwendet. Der Unbekannte hatte den Katalysator vom Auspuffrohr abgesägt und verursachte neben einem Beuteschaden von etwa 250 Euro, mutwillig einen Sachschaden von weiteren 1500 Euro, steht es im Polizeibericht.

Ofen bezahlt, aber nie erhalten

Eine 40-jährige Einwohnerin aus dem östlichen Landkreis ist dagegen auf einen Online-Betrüger reingefallen. Sie bestellte über einen Online-Anbieter am 9. November einen Kaminofen und überwies im Voraus einen Geldbetrag in Höhe von 492,50 Euro. Nachdem weder die Lieferung des Ofens noch die Rückzahlung des Geldbetrags erfolgten, erstattete die 40-Jährige Betrugsanzeige. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (sb, pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen