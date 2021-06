Impfdosen: Hauptsache mehr

Plus Mehr Impfdosen für den Landkreis sind eine gute Nachricht, keine Frage. Dass sich Bayerns Gesundheitsminister zudem interessiert daran zeigt, die medizinische Versorgung auf dem Land auf das selbe Level zu bringen wie die in den Ballungszentren, ist schön zu hören.

Alles andere ist nämlich auch nicht hinnehmbar. Jeder im Landkreis Dillingen fragt sich zurecht, warum er keinen Impftermin kriegt, wenn es anderswo in Bayern schneller geht. Die formalen Gründe mögen alle stimmen – doch das ist am Ende des Tages egal. Wo es ungerecht zugeht, muss die Politik regulieren, da interessiert den Durchschnittsbürger herzlich wenig, was in wessen Kompetenz fällt, was Aufgabe des Bundes oder des Freistaates ist. Entscheidend ist, was hinten rauskommt, so hat es einst Helmut Kohl ausgedrückt.

