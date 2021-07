Wertingen

12:00 Uhr

"Impfen to go" soll auch im Landkreis Dillingen möglich sein

Plus Ein (fast) formloser Pieks in der Dreifach-Turnhalle steht nur am Anfang der künftigen höchst flexiblen Kampagne „Impfen to go“. Auch ein Dillinger Supermarkt ist daran interessiert.

Von Günter Stauch

Samstagfrüh am Ebersberg, dem Standort des Impfzentrums im Landkreis Dillingen: Oben lässt ein mit schweren grauen Wolken verhangener Himmel kaum Licht durch, unten rechnen zwei ältere Damen auf der hölzernen Sitzbank mit einsetzendem Regen. Es bleibt aber trocken, zumal sich Schönwetter-Hoch „Dana“ gegenüber Gewitter-Tief „Bernd“ durchzusetzen scheint – jenem Unwetter, das diese Woche schweres Leid über die im Westen Deutschlands lebenden Menschen gebracht hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen