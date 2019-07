04:02 Uhr

In Dillingen entsteht ein Zuhause für Menschen mit Autismus

Das Fünf-Millionen-Projekt der Lebenshilfe am Hofweiherweg in Dillingen kommt voran. Einige Schwierigkeiten mussten überwunden werden. Jetzt ist die Einweihung in Sicht.

Von Berthold Veh

Eigentlich wollte Helmut Holland bei einem Sommerfest der Dillinger Lebenshilfe nur als Grillhelfer auftreten. So weit kam es aber nicht, denn die Vereinigung gewann den Dillinger für den Vorstand. Heute ist der 59-jährige Prüfer des Sparkassenverbands Vorsitzender der Dillinger Lebenshilfe. Und in dieser Funktion hatte Holland jetzt einen bedeutenden Termin: Das neue Wohnheim der Lebenshilfe für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung am Hofweiherweg in Dillingen ist in den vergangenen Monaten weit vorangekommen. Der Rohbau steht, die Fenster sind bereits eingebaut. Spätestens im Frühjahr 2020 soll das Haus eingeweiht werden, kündigten Holland und Lebenshilfe-Geschäftsführer Dominik Kratzer nun bei einem Baufest an.

1,8 Millionen Euro gibt es vom Freistaat Bayern

Dazu hatte die Lebenshilfe einen grünen Teppich auf der Baustelle ausgerollt. Gekommen waren nicht nur Planer, Mitarbeiter der Baufirmen, Vertreter der Lebenshilfe sowie Oberbürgermeister Frank Kunz und Landtagsabgeordneter Johann Häusler. Auch sieben Bewohner eines Hauses der Lebenshilfe in der Alberthalstraße, die eine Autismus-Spektrum-Störung aufweisen, sahen sich in ihrem künftigen Wohnheim um. Die Lebenshilfe wird etwa fünf Millionen Euro in das Haus investieren, das 16 Menschen ein Zuhause bietet. Der Freistaat Bayern fördert, wie Holland erläuterte, das Projekt mit 1,8 Millionen Euro, der Bezirk Schwaben schießt 300000 Euro zu. Die Stadt Dillingen steuert 14000 Euro für das Vorhaben bei.

Die Menschen stammen alle aus der Region

Die Betreuung von Menschen mit Autismus sei eine große Herausforderung, betonte Kratzer im Gespräch mit unserer Zeitung. Zwei Drittel der Betroffenen könnten nicht sprechen. Die Verständigung erfolge über eine gestützte Kommunikation – ein Tablet mit Alphabet und Zahlen. Es gebe eine Nachfrage nach diesen Plätzen. Die Menschen, die in dem Wohnheim betreut werden, stammen weitestgehend aus der Region, teilte Kratzer mit. Sie könnten in den anderen Einrichtungen der Lebenshilfe nicht adäquat betreut werden. „Und wir wollen, dass sie am Leben teilhaben können.“

Der Vorsitzende der Lebenshilfe Dillingen, Helmut Holland (links), und Geschäftsführer Dominik Kratzer erläuterten das Bauprojekt am Hofweiherweg. 16 Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung werden in dem Wohnheim unterkommen. Bild: Veh

Im östlichen Flügel des Gebäudes sind die Zimmer untergebracht, in der Mitte das Foyer und Büroräume, und im westlichen Flügel werden die Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung beschäftigt. Den Richtspruch sprachen der Chef der Donaualtheimer Zimmerei Schwertberger, Günter Schwertberger, und seine Tochter Laura. Helmut Holland erinnerte daran, dass beim Bau einige Schwierigkeiten zu überwinden waren. In die Baugrube lief anfangs sehr viel Wasser. Dort sei einst der Stadtweiher gewesen, und da hätten Dillinger auch das ein oder andere reingekippt. Deshalb waren auf dem Gelände der früheren Krankenhauswäscherei auch Altlasten im Boden. Jetzt entstehe aber eine tolle Einrichtung für Menschen mit Handicap im Herzen von Dillingen.

Ein schönes Lebensumfeld mitten in Dillingen

Kunz und Häusler zollten der Lebenshilfe ihren Respekt dafür, dass sie dieses Millionenprojekt stemmt. Zwei Drittel der Investition trage die Lebenshilfe selbst, sagte der Landtagsabgeordnete. Und Rathauschef Kunz wies darauf hin, dass die Kreisvereinigung ja eine Elterninitiative sei und der Vorstand ehrenamtlich arbeite. Die Lebenshilfe schaffe hier für Menschen mit Behinderung „ein schönes Lebensumfeld mitten in der Stadt“.

