11:00 Uhr

In Hausen ist ein Exhibitionist unterwegs

Zwei Frauen werden von einem jungen Mann belästigt. Wer hat etwas beobachtet?

Wegen eines besonderen Delikts wurde die Polizei Dillingen am Donnerstag gegen 10.50 Uhr verständigt. Zwei Frauen waren in der Wittislinger Staße in Hausen gerade mit Reinigungsarbeiten beschäftigt, als sich ihnen auf der anderen Straßenseite ein unbekannter junger Mann näherte. Laut Polizeibericht spielte er zunächst an seiner Hose im Genitalbereich und holte sein Glied heraus, als eine der Frauen zu ihm schaute.

Die Polizei Dillingen wurde sofort verständigt

Die sofort verständigte Polizei leitete umgehend Fahnung ein, die bislang aber keinen Erfolg brachte. Laut den Zeuginnen handelt es sich um einen etwa 20-jährigen, 180 cm groß und hager, der zum Tatzeitpunkt schwarze Joggingkleidung und eine Schwarze Jacke trug. (pol)

Zeugen werden von der Polizei Dillingen unter Telefon 09071/56-0 um Hinweise gebeten.

