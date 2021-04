In Höchstädt helfen Schüler Schülern

Technikerklasse unterstützt Flüchtlinge

In den regulären Fachklassen der Berufsschule Höchstädt sind digitale Tools für Videokonferenzen etabliert und werden regelmäßig im Distanzunterricht genutzt. In den Berufsintegrationsklassen (Flüchtlinge und Asylsuchende) war die Entwicklung der Digitalisierung mit einer „Ballung von Problemen“ verbunden. Einige der Schülerinnen und Schüler stießen auf große Schwierigkeiten. Selbst einfache Aufgaben – wie schaltet man einen PC ein, geht mit einer Maus um und erstellt einen Ordner – erwiesen sich zum Teil als eine große Herausforderung. Hier fehlte das allgemeine Verständnis von PC- Grundlagen wie das Tastaturschreiben und vieles mehr. Um jedem BIK-Schüler eine individuelle Hilfestellung anzubieten und die produktive Arbeit mit dem Lerntool zu ermöglichen, beschlossen die Lehrkräfte Alexander Möllmanns, Olga Maciejewski, Petra Meinikheim und Michaela Springer, die EDV-Experten der Technikerschule anzusprechen.

Die Techniker-Schülerinnen Regina Roger und Tatjana Neupert (TK1) sowie ihr Lehrer Manfred Briegel stimmten dem handlungsorientierten Projekt sofort zu, sodass die Schülerinnen und Schüler der Flüchtlingsklassen zwei Tage von den Technikern mit vollem Engagement und viel Kompetenz in der Software MS Teams unterwiesen wurden. Dazu gehörten unter anderem, wie man die Aufgaben abruft, den Kalender nutzt oder an einer Besprechung teilnimmt. Gleichzeitig standen die BIK-Lehrkräfte Maciejewski und Meinikheim hilfreich zur Seite, indem sie die neuen Begriffe wie Benutzername, Account, Entwurf, Erstellen, Zuweisen und viele andere mehr erklärten. So steht es in einer Pressemitteilung.

Während des Projekts lernten die Jugendlichen der BIK-Klassen und der Techniker-Schule einander besser kennen. Für die Techniker-Schüler war die Begegnung mit den Gleichaltrigen aus den anderen Kulturen eine neue Erfahrung sowie die Erkenntnis, dass es nicht selbstverständlich ist, sein eigenes Geburtsdatum zu kennen oder dass die Arbeit am Computer eine große Herausforderung für 16- bis 19-Jährigen sein kann. Während der Schulung konnte man beobachten, dass die anfänglichen Berührungsängste sich zusehends mehr in ein entspanntes Lächeln umwandelten.

So wandelte sich die ursprünglich geplante Schulungsmaßnahme „Einführung in die Software MS Teams“ in ein gemeinsames Projekt „Miteinander–voneinander“. Schulleiter Gerhard Weiß unterstützte diese Zusammenarbeit, weil beide Seiten davon profitierten: „Die BIK-Schüler erwarben neue Kenntnisse im Umgang mit diesem Tool. Die Techniker-Schüler hingegen lernten zu moderieren sowie geduldig und verständlich zu erklären.“ (pm)