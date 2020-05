vor 32 Min.

In Lauingen steht jetzt ein Maskomat gegen Corona

Lauingen hat jetzt einen Maskenspender – ein Retter in der Not.

Zwei Euro einwerfen, einmal den Griff drehen, schon ploppt ein Ei aus Kunststoff ins Ausgabefach. Darin ist eine Community-Maske. Die Stadt Lauingen rüstet direkt vor dem Rathaus gegen Corona auf – mit einem Maskomaten im Retro-Look. Der war früher mal ein Kaugummiautomat, heute soll er gegen die Verbreitung des Virus helfen. Die Idee zum Maskomaten hatte Bürgermeisterin Katja Müller. Gemeinsam mit dem Quartiersbüro der Sozialen Stadt wurde ein Automat laut einer Pressemitteilung kostenfrei besorgt und auf Hochglanz poliert. „Vier ehrenamtliche Näherinnen aus Lauingen fertigen die Masken“, so Sabine Kettler vom Quartiersbüro. Sie sind aus Stoff, waschbar, wiederverwendbar und sehen richtig schick aus.

Das gewonnene Geld dient einem guten Zweck

Dabei betont Katja Müller: „Wir wollen mit dem Maskomaten nicht in Konkurrenz zum örtlichen Handel treten.“ Vielmehr ist der tagsüber vor dem Rathaus aufgestellte Maskomat ein Retter in der Not, falls der Mund-Nasen-Schutz zu Hause vergessen wurde und aufgrund der Maskenpflicht kein Geschäftszutritt möglich ist. Ist der Maskomat leer, wird nachgefüllt. „Deswegen bitte die Kunststoffkapseln in den dafür vorgesehenen Sammelbehälter werfen“, bittet Quartiersmanagerin Ulla Seeßle. Die Kapseln werden desinfiziert und wiederverwendet.

Der Unkostenbeitrag von zwei Euro ist für einen guten Zweck vorgesehen. (pm)

