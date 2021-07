Neuwahlen: Den Jägern im Kreis Dillingen läuft die Zeit davon

Plus Zum zweiten Mal haben die Jäger im Landkreis keinen Vorstand gefunden. Das ist langsam peinlich.

Jetzt wird es langsam peinlich. Die Kreisjägervereinigung im Landkreis Dillingen findet kein neues Vorstandsteam. Das passiert auch anderen Vereinen, aber die sind nicht so groß. Vor allem aber beschleunigen sich jetzt zwei Prozesse: Dem Vorstandsteam um Helmut Jaumann werden die vielen Aufgaben zu viel.