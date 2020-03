vor 35 Min.

Jetzt steht fest: Thomas Reicherzer wird Bürgermeister

Die Wahlzettel wurden noch einmal ausgezählt, am Ergebnis ändert sich nichts.

Noch einen ganzen Tag mussten die beiden Bürgermeisterkandidaten in Wittslingen bangen. Jetzt steht das Wahlergebnis endgültig fest: Der Kandidat der SPD, Thomas Reicherzer, hat die Wahl gewonnen. Der 24-Jährige folgt als Bürgermeister auf Ulrich Müller.

Am Ergebnis hat sich laut Geschäftsstellenleiter Tobias Steinwinter auch durch die Nachzählung nichts geändert. Reicherzer gewann die Wahl mit 50,5 Prozent der Stimmen, 13 mehr als sein Kontrahent Paul Seitz. Der hatte noch am Sonntag eine Nachzählung gefordert.

Paul Seitz will aus der Kommunalpolitik ausscheiden

Letzterer kündigt am Dienstag im Gespräch mit unserer Zeitung an, nach der verlorenen Wahl aus der Kommunalpolitik ausscheiden zu wollen. Seitz, amtierender Zweiter Bürgermeister, hatte nicht mehr für den Gemeinderat kandidiert. Mit dem Ergebnis könne er leben: „Es wurde nachgezählt, jetzt steht das Ergebnis fest. Das ist für mich in Ordnung.“ Inwiefern er in der CSU Wittislingen aktiv bleibe, sei noch unklar.

Sichtlich erleichtert war am Dienstag hingegen Thomas Reicherzer: „Der Montag war wirklich schlimm. Die Fallhöhe ist einfach eine andere, wenn man sich schon gefreut hat und dann doch noch bangen muss.“ Dass noch einmal nachgezählt wurde, findet Reicherzer trotzdem gut: „Ich möchte nicht, dass dem Ergebnis ein Zweifel anhaftet.“ (mayjo)

