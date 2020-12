vor 29 Min.

Jugendliche randalieren in Gundelfingen in einer Ruine

Und wer ist in Buttenwiesen in ein Haus eingebrochen? Täter haben Schränke durchwühlt.

Am Donnerstag zwischen 12.10 und 12.20 Uhr haben Zeugen festgestellt, das vier Jugendliche sich unberechtigt in einer Bauruine an der Xaver-Schwarz-Straße aufhalten und dort mutwillig Scheiben einschlagen. Nachdem die Polizei verständigt wurde, flüchteten die Jugendlichen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern gegeben können, werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden.

In der Wertinger Straße

In der Nacht auf Mittwoch wurde zudem versucht, in ein leer stehendes Haus in der Wertinger Straße einzubrechen. Laut Polizeibericht von Donnerstag wurde ein Fenster aufgehebelt. Im Gebäudeinneren wurden Schränke und Schubladen durchwühlt.

Es entstand ein Sachschaden

Da sich keine Wertobjekte mehr im Gebäude befanden, entstand lediglich geringer Sachschaden am Gebäude. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (pol)

