Jugendlicher klaut und bedroht Zeugen

Ein 16-Jähriger läuft mit gefrorenen Backwaren durch Gundelfingen. Da kommt ihm ein Zeuge entgegen.

Ein Jugendlicher ist am Montag um 21.50 Uhr mit einem Karton gefrorener Backwaren in der Nähe einer Bäckerei an der Oberen Bleiche in Gundelfingen unterwegs gewesen. Da fiel er Zeugen auf. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der 16-Jährige den Zeugen und verschwand.

Auf der Straße lagen die Backwaren herum

Die alarmierten Polizeibeamten fanden auf der Straße weitere Backwaren. Wie die Polizei ermittelte, war ein amtsbekannter 16-Jähriger unberechtigt in den Kühlraum der Bäckerei eingedrungen und hatte dort mehrere Kartonagen geöffnet.

Für die Polizei ist der Jugendliche kein Unbekannter

Anschließend flüchtete er mit einigen Kartons, verlor diese aber unterwegs. Kurz darauf konnte der 16-Jährige in der Nähe festgenommen werden. Er wurde anschließend in eine Jugendeinrichtung gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Diebstahl und Bedrohung ermittelt. (pol)

