08.06.2019

Kaltenegger bleibt FW-Chefin

Neuwahlen bei den Freien Wählern Gremheim

Der Ortsverband der Freien Wähler Gremheim hielt seine Jahresversammlung mit Neuwahlen im Gasthaus Hecht ab. Zu Beginn begrüßte Vorsitzende Bianca Kaltenegger die zahlreich anwesenden Mitglieder. Als Gäste konnte sie den Kreisvorsitzenden Stephan Stieglauer und den ehemaligen Kreisvorsitzenden Stefan Lenz willkommen heißen. In ihrem Bericht ging sie auf die zahlreichen Aktivitäten der Freien Wähler ein.

Die erstreckten sich vom Besuch der Klausurtagung über Vorstandstandsitzung und Wahlveranstaltungen (Kommunalwahlen) bis zur Teilnahme am politischen Abend in der Fastenzeit. Dabei bedankte sich Kaltenegger für die rege Beteiligung und stellte gleichzeitig fest, dass der Ortsverband derzeit 27 Mitglieder hat. Bei der folgenden Neuwahl, die von Stephan Stieglauer geleitet wurde, wurde bis auf den Beisitzer Harald Lutmayer, der sich nicht mehr zur Wahl stellte, der Vorstand bestätigt. Als neuer Beisitzer wurde Heiko Penke gewählt. Wahlergebnis: Vorsitzende Bianca Kaltenegger, stellvertretender Vorsitzender Anton Schön, Schriftführer Andreas Zanggl, Schatzmeister Andreas Scherer, Beisitzer: Sonja Treuherz, Johann Förg, Stephan Reitschuster und Heiko Penke. Revisoren: Günther Mayer und Xaver Kaltengger jun. In der Vorschau wurden die bevorstehende Europawahl sowie die Kommunalwahl 2020 angesprochen. Stefan Lenz bedankte sich für das rege Engagement der FW Gremheim und referierte über die Landkreis Situation. Stephan Stieglauer erläuterte die Lander, Bundes-und Europapolitik. (pm)

