21.06.2019

Karten für Open Air gewinnen

Konzert mit Tubisten auf Schloss Höchstädt

Was sind die Wünsche und Träume eines Tubisten der Augsburger Philharmoniker? Eines wahren Packesels mit 30 Kilogramm Instrumenten-Gepäck, der zudem im Orchester-Alltag naturgemäß als sogenannter Pausenzählprofi und Melodie-Asket stets nur für den Grundton zuständig ist? Und überhaupt: Wie gerät ein russischer Knopfakkordeon-Spezialist an einen Allgäuer Tubisten, um gemeinsam zu bayerischen Landlern zu improvisieren? Staunende Skepsis und skeptisches Staunen erleben Fabian Heichele (Tuba) und Konstantin Ischenko (Akkordeon) immer wieder. Das ist für die beiden Profimusiker unablässlicher Ansporn, die Zuhörer mit ihrer Musik so zu begeistern, dass am Ende nur das Staunen bleibt. Ihr Programm reicht von alpenländischen Landler-Improvisationen über Tangos von Piazolla bis hin zu Moderne und Avantgarde von Anthony Plog. Machen Sie sich gefasst auf einen einzigartigen Konzertabend. Am Samstag, 6. Juli, 19 Uhr, findet ein Open Air im Schlosshof statt, bei schlechter Witterung im Rittersaal. Dort kann das Duo bewundert werden.

Als besonderes Angebot gibt es vor dem Konzert um 17.30 Uhr eine kostenlose Kurzführung (im Konzertticket enthalten) durch die Sonderausstellung im Schloss: „Macht Schule!“ Schwäbische Schulgeschichte(n) erzählen vom Schulleben ab 1945 bis heute. Extra: Die 1000-Spickzettel-Sammlung des Schulmuseums Nürnberg zeigt mit „Bloß nicht erwischen lassen!“ die verborgene Seite der Schule. Und: Wir verlosen Karten. Was Sie dafür tun müssen? Schreiben Sie uns eine E-Mail an gewinnspiel@donau-zeitung.de oder eine Postkarte an Donau-Zeitung, Große Allee 47, 89407 Dillingen. Stichwort: Duo. Einsendeschluss ist Montag, 1. Juli. Bitte Telefonnummer angeben, damit wir die Gewinner benachrichtigen können. Wir verlosen sechsmal zwei Eintrittskarten. (pm)

