09.02.2021

Kein Fasching im Kreis Dillingen: Dann baut doch Euren eigenen Umzug!

Zwei Kinder aus Gundelfingen haben es vorgemacht: Emily und Marie haben den Umzug, zu dem sie an Faschingsdienstag gegangen wären, nachgebaut. Wer macht auch mit? Baut Euren Faschingsumzug nach und schickt uns ein Foto!

Große Faschingsumzüge kann es im Landkreis Dillingen heuer nicht geben. Viele vermissen die fünfte Jahreszeit. Dazu gehören auch die achtjährige Emily und die sechsjährige Marie. Bei ihren Großeltern Elke und Walter Wagenhuber haben sie den Gundelfinger Umzug, der an Faschingsdienstag stattgefunden hätte, mit vielen bunten Playmobil-Figuren nachgestellt.

So könnt Ihr an der Aktion mitmachen

Da haben wir uns gedacht – das wäre doch auch etwas für viele andere Kinder. Baut am Wochenende Euren eigenen Faschingsumzug nach, egal womit. Ob Spielzeugfiguren, Papp-Rollen, irgendwas findet Ihr doch bestimmt. Eure Eltern sollen dann bitte ein Foto davon machen und mitsamt Adresse und Telefonnummer an redaktion@donau-zeitung.de schicken. Und zwar schnell. Denn Einsendeschluss ist schon am Rosenmontag, 15. Februar, um 12 Uhr.

Sogar Walter Hieber ist beim Playmobil-Umzug aus Gundelfingen dabei

Die schönsten Umzüge veröffentlichen wir in der Zeitung. Stellt Euch gerne mit aufs Bild! Ihr könnt natürlich auch Promis in Euren den Umzug mit einbauen. Emily und Marie haben vorne auf dem Umzugswagen ihren Opa Walter Wagenhuber gesetzt, ganz hinten ist Walter Hieber. Und dazwischen: jede Menge Konfetti. Wir freuen schon uns auf viele bunte Umzüge von Euch!

