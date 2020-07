16:12 Uhr

Keine Zeltlager im Kreis Dillingen - gibt es trotzdem eine Betreuung?

Viele Menschen auf engem Platz: Zeltlager sind in Corona-Zeiten problematisch. Die Verantwortlichen im Kreis Dillingen haben deshalb für die Ferien solche Veranstaltungen abgesagt und stattdessen kleinere Aktionen geplant. Das Archivbild entstand im Rahmen eines Jugend-Handball-Turniers im Gundelfinger Maxgarten.

Plus Normalerweise fahren in den kommenden Wochen viele Kinder gemeinsam ins Zeltlager. Heuer ist alles anders. Was die Verantwortlichen im Kreis Dillingen stattdessen planen.

Von Andreas Schopf

Viele Menschen auf wenig Raum. Das macht ein Zeltlager in normalen Zeiten aus. In Zeiten einer grassierenden Pandemie ist ein solches Lager genau aus diesem Grund problematisch. Mancherorts finden Veranstaltungen unter strengen Hygieneauflagen statt. Die Verantwortlichen im Kreis Dillingen haben sich dagegen entschieden.

Keine Zeltlager im Kreis Dillingen

„In diesen Ferien wird es keine Zeltlager oder Hüttenaufenthalte geben“, sagt Eugen Schirm. Er ist Stammesvorsitzender der Dillinger Pfadfinder und kümmert sich zudem schwabenweit um Pfadfindergruppen – also auch um die in Gundelfingen, der zweiten im Landkreis Dillingen. Schirm spricht von „zu großen Auflagen“, die man im Rahmen eines Zeltlagers nur schwer einhalten könne. Die Enttäuschung bei allen Beteiligten sei riesengroß. „Die Kinder waren heiß darauf“, sagt der ehemalige Dillinger Diakon, Seelsorger und Lehrer. Auch Eltern könnten durch die Absage der Zeltlager vor Problemen stehen. Die Betreuung ihrer Kinder in dieser Zeit fällt weg. „Für viele Familien wird dies große planerische Umgestaltungen erfordern“, sagt Schirm. „Das wird für manche schwierig werden.“ Als Ersatz finden zumindest punktuell Aktionen statt, etwa Wanderungen oder eine Bootsfahrt auf der Brenz – natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln.

Die Gundelfinger Pfarrjugend, die für die Organisation eines Zeltlagers zuständig gewesen wäre, bringt sich stattdessen nun im Ferienprogramm der Stadt ein. Das berichtet Verena Jaud, die Mitglied im Organisationsteam für das Zeltlager ist. Man bietet nun beispielsweise eine Schnitzeljagd an oder baut Insektenhotels. Die Aktionen finden allesamt im Freien statt. Bei schlechtem Wetter werde man in das Pfarrzentrum ausweichen – in kleineren Gruppen von zehn bis 15 Kindern, erklärt Jaud.

Kreisjugendring hat Zeltlager abgesagt

Auch der Kreisjugendring Dillingen sagt die zwei geplanten Zeltlager am Michelsberg, die seit Jahrzehnten einen festen Platz im Ferienkalender haben und an denen insgesamt knapp 200 Personen teilnehmen würden, ab. Der Aufwand, um die vorhandenen Hygiene-Auflagen einzuhalten, sei zu groß, sagt Boris Schenk, Geschäftsführer des Kreisjugendrings. Die Betreuer müssten fortwährend dafür sorgen, dass die Kinder den Sicherheitsabstand einhalten. „Das können wir nicht leisten.“ Eine Möglichkeit wäre gewesen, nur mit Einzelzelten zu arbeiten. Man habe sich dagegen entschieden, sagt Schenk. „Die Kinder müssten sich enorm einschränken.“ Unter solchen Bedingungen würde der Spaß leiden, und ein Zeltlager solle ja schließlich eine Auszeit vom Alltag bedeuten.

Angebote, um Eltern zu entlasten

Trotzdem hat der Kreisjugendring Betreuungsangebote geschaffen, um Eltern zu entlasten und Kindern Abwechslung zu bieten. Wochenweise gibt es „Waldcamps“ in Wertingen, Höchstädt oder Dillingen, dazu eine Ferienbetreuung auf dem Zeltplatz Michelsberg. Das Besondere: Die Kinder werden nicht übernachten, sondern jeweils morgens hingefahren und abends wieder zurückgebracht. Dafür sei auch ein Busshuttle im Einsatz, sagt Schenk. Um Kontakte zu verringern, werden die Kinder auf Gruppen von bis zu zehn Personen aufgeteilt. Die Aktivitäten finden ausschließlich im Freien statt. Um für schlechtes Wetter gerüstet zu sein, hat man sich große Pavillons gekauft, unter denen sich die Kinder, getrennt nach Gruppen, vor Regen schützen könnten. Auch Dixi-Toiletten wurden zusätzlich angeschafft. Es gibt Hygienestationen, und in festen Intervallen wäscht man sich gemeinsam die Hände. Spiel- und Bastelmaterial wird desinfiziert. Um mögliche Ansteckungsketten frühzeitig zu erkennen, bleiben Betreuer jeweils nur eine Woche bei den Kindern ihrer zugewiesenen Gruppe, danach gibt es eine Woche Pause.

Für Eltern, die ihren Jahresurlaub aufgebraucht haben und die keine andere Betreuungsmöglichkeit haben, wird in der fünften und sechsten Woche der Ferien eine Notbetreuung vor der Wertinger Stadthalle angeboten. Hierzu können sich Eltern aus dem gesamten Landkreis Dillingen über den Kreisjugendring anmelden. Ebenfalls in Wertingen wird es eine Ferienbetreuung der Jugendpflege Wertingen geben, berichtet Stadtjugendpfleger Tobias Kolb. Hierfür nutzt man zu Ferienbeginn den Fußballplatz des TSV Wertingen. Später wechselt man, im Rahmen der Notbetreuung, auf den Platz vor die Stadthalle.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen