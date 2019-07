18:01 Uhr

Kicker-WM: Wir haben den Pott nach Hause geholt!

16 Teams aus dem Landkreis kämpfen in Höchstädt am Kicker gegeneinander. Den Sieg erringt eine Mannschaft, die eigentlich nur als Lückenfüller eingesprungen ist.

Von Tanja Ferrari

Noch einmal schnell die feuchten Hände an der Hose abgewischt, und schon bewegen sich die Stangen mit den blauen und roten Männchen wieder angriffslustig auf und ab. Im Finale des zweiten Kickerturniers der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung ist die Spannung groß. Bereits im vergangenen Jahr standen Stephan Lindner und Henry Jung von der Bundeswehr im Endspiel. Heuer versuchen sie erneut, den Wanderpokal mit in die Kaserne nach Dillingen zu nehmen.

Auf der anderen Seite des Kickertisches ist die Nervosität ebenfalls groß. Auch das Zeitungsteam ist völlig unerwartet im Rennen um den Sieg. Und das, obwohl Jakob Stadler und Redaktionsleiter Berthold Veh überhaupt nicht mit einem Einsatz am Kicker gerechnet hatten. Eigentlich wollte man die Mannschaften unterstützen und kräftig anfeuern – am Kickerrand. Als aber ein Team kurzfristig absagt, springen die Redakteure spontan als Lückenfüller ein.

Warum es beim Titelverteidiger Höchstädt nicht geklappt hat

Beim Titelverteidiger Höchstädt ist der Frust dagegen groß. Mit gleich zwei Teams ging es an den Start. Das Ziel war klar. „Wir wollten den Pokal wieder mit nach Hause nehmen“, sagt Andreas Kufeldt vom Team Höchstädt II. Geklappt hat das nicht. Einen Erklärungsversuch gibt es bereits.

Unfaire Platzverhältnisse sollen der Grund für das frühe Ausscheiden beider Teams gewesen sein. „Der zweite Tischkicker war eine Katastrophe“, erklärt Kufeldt vorwurfsvoll, kann sich ein Lachen aber nicht verkneifen. Der Ball sei nicht im Tor liegen geblieben, und auch die Kickerstangen seien nicht griffig genug gewesen, ergänzt Teamkollege Felix Fischer stichelnd. Trotz Niederlage hatten beide Teams großen Spaß und für das nächste Jahr schon einen Schlachtplan: „Wir greifen wieder an“, sagt Kufeldt.

Mit drei Autos bringt auch die Stadt Dillingen ihre Teilnehmer, unter ihnen Oberbürgermeister Frank Kunz, an den Start. Trotz starker Teamgröße scheiden beide Mannschaften bereits in der Vorrunde aus. „Wir hatten sehr starke Gegner“, sagt Kris Streiber vom Kulturamt. Trainiert habe man vorab nicht. „Für die nächste Kicker-WM sollten wir vielleicht die ein oder andere Übungseinheit einplanen“, sagt er augenzwinkernd.

Welche Taktik hinter den Siegen der VG Holzheim steckt

Im Team von Aislingens Bürgermeister Jürgen Kopriva und Holzheims Zweitem Bürgermeister Simon Peter ist die Stimmung dagegen euphorisch. Schon durch die Vorrunde marschierte das Aschberg-Duo ohne Schwierigkeiten. Drei leichte Siege. „Wir haben den Kicker manipuliert“, witzelt Peter. Man habe etwas untergelegt, damit die Bälle von alleine in das Tor rollen, behauptet er lachend.

Jürgen Kopriva (links) und Simon Peter von der VG Holzheim schaffen es spielerisch leicht bis in das Halbfinale. Bild: Karl Aumiller

Auch das Viertelfinale macht den Bürgermeistern keine Probleme. Beim Halbfinale ist allerdings Schluss. Im Spiel gegen die Bundeswehr hilft auch Koprivas Deo-Roller nicht mehr, den er beim Seitenwechsel auf die Handflächen aufträgt. Grinsend erklärt er: „Das hat man früher so gemacht, es gab sogar extra Handdeos.“ Jetzt drückt er dem Zeitungsteam die Daumen.

Warum der Sieg eine Überraschung war

In den ersten Minuten sieht allerdings alles ganz nach einem Sieg für die Bundeswehr aus. Mit vier Toren übernehmen die Soldaten eine frühe Führung. Für unser Überraschungsteam kein Grund, aufzugeben. Mit viel Schweiß geschieht das Unfassbare – Berthold Veh und Jakob Stadler siegen. Die Redakteure unserer Zeitung holen sich den Pokal, den Landrat Leo Schrell gestiftet hat.

Dass ausgerechnet der Veranstalter selbst den Pott gewinnt, ist Veh ein bisschen unangenehm: „Beim Endspiel hatte uns doch der Ehrgeiz gepackt.“ Im Vordergrund stehe trotzdem der olympische Gedanke. Und: der Spaß am Spiel. Denn eigentlich gibt es eine Weltmeisterschaft alle vier Jahre, da aber alle Teilnehmer großen Spaß an der ersten Veranstaltung hatten, wurde das Turnier heuer erneut ausgetragen.

Gewinner sind alle, die mitmachen, und vor allem unser Leserhilfswerk, die Kartei der Not. Knapp 400 Euro sind am Turnierabend in der Pfalz-Neuburg-Stubn in Höchstädt zusammengekommen. Gastwirt Maxim Kerle, der mit seinem Team für eine gelungene Veranstaltung einen großen Teil beigetragen hat, bringt es auf den Punkt: „Das macht Spaß, das machen wir nächstes Jahr wieder.“ Dann heißt der Titelverteidiger: Zeitung.

