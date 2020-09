vor 33 Min.

Kicklinger stimmen über Mobilfunkmast ab

Plus Die Telekom will mitten im Dorf auf einem Dachfirst eine Anlage errichten. Dagegen macht im Stillen eine Bürgerinitiative mobil. Jetzt können die Bürger zwischen zwei Standorten auswählen.

Von Berthold Veh

Seit eineinhalb Jahren treibt den Kicklinger Lothar Dannemann ein Thema um. Die Telekom will in der Donnersbergstraße mitten im Dorf einen etwa zehn Meter hohen Mobilfunkmast errichten. Auf einem Dachfirst in der Nachbarschaft zu Dannemanns Anwesen. Dies rief im März des vergangenen Jahres nicht nur den Kicklinger auf den Plan, sondern weitere Bewohner des Dillinger Stadtteils.

Angst vor gesundheitlichen Schäden

Etwa 40 Menschen hätten damals Oberbürgermeister Frank Kunz ihre Sorgen mitgeteilt, sagt Dannemann. Der Funkmast werde mit höchster Wahrscheinlichkeit „mit dem umstrittenen 5G-Netz“ ausgestattet. „Wir haben Angst, dass die elektromagnetische Strahlung zu enormen gesundheitlichen Schäden führen kann“, erläutert der Sprecher der inzwischen gegründeten Bürgerinitiative. Die Mitglieder der BI seien gegen einen Funkmast innerhalb von Kicklingen. Keiner von ihnen habe jedoch etwas gegen solch eine Anlage außerhalb von Wohngebieten, betont auch Markus Grob, der zweite Ansprechpartner der Bürgerinitiative.

In der Folge kämpften die Mitglieder ohne öffentlichen Auftritt dafür, dass ein anderer Platz für die Anlage gefunden wird. Dannemann sagt: „Wir wollten erreichen, dass hier ein Standort gefunden und umgesetzt wird, der Internet und Handyempfang garantiert, aber für jeden einzelnen Bürger am emissionsärmsten ist.“ Auf diese Weise sollten gesundheitliche Risiken ausgeschlossen werden. Unterstützung fanden die Mitglieder, wie Dannemann dankbar mitteilt, bei Rathauschef Frank Kunz und dem Landtagsabgeordneten Georg Winter. Jetzt stehen die Mitglieder kurz vor ihrem Ziel. „Die Telekom hat einen Ersatz-Standort im Außenbereich im Osten von Kicklingen angeboten“, sagt Dannemann. Der dort geplante Mast soll allerdings rund 40 Meter hoch werden, und er soll auch die Funklöcher im Bereich der Staatsstraßen Kicklingen– Binswangen und Binswangen–Höchstädt schließen. Die Bürgerinitiative, die einen ersten Alternativ-Vorschlag auf dem sogenannten Wiesengrundstück in der Feldlestraße im Ortskern abgelehnt hatte, hätte nach Worten der Sprecher Dannemann und Grob einen noch weiter vom Dorf entfernten Standort favorisiert. Aber die BI könne mit dem nun gefundenen Alternativvorschlag leben.

722 Kicklinger haben den Fragebogen der Stadt erhalten

Über die beiden Standorte – Donnersbergstraße und östlicher Außenbereich – gibt es nun eine Abstimmung, denn die Stadt Dillingen hat dazu eine Bürgerumfrage gestartet. In dieser Woche haben die 722 Bewohner des Dillinger Stadtteils, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Hauptwohnsitz in Kicklingen haben, einen Fragebogen der Stadt erhalten. Wegen der Corona-Beschränkungen wäre es nicht möglich gewesen, so viele Bürger bei einer Veranstaltung abstimmen zu lassen. Beim Mobilfunkausbau sei Dillingen als Behörde zwar nicht zuständig. Dennoch habe die Stadt ihre Hilfe bei der Vermittlung zwischen der Telekom und der Bürgerinitiative angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung. Zusätzlich beauftragte Dillingen einen externen, unabhängigen Fachgutachter, der von der Bürgerinitiative ausgewählt wurde und dessen Ergebnisse auch die Telekom anerkennt. Als einzig verbliebener Alternativstandort, der sowohl von der BI, dem Grundstückseigentümer, dem Fachgutachter und von der Telekom akzeptiert wird, wurde ein Feld östlich von Kicklingen im Außenbereich gefunden.

Die Telekom habe mitgeteilt, dass sie trotz Mehrkosten im sechsstelligen Bereich gegenüber dem Standort in der Donnersbergstraße bereit wäre, den Funkmast an dieser Stelle zu realisieren, informiert Dillingens Pressesprecher Jan Koenen. Bis zum 21. September können die angeschriebenen Kicklinger nun ihre Fragebögen ins Rathaus zurückschicken. Das Ergebnis werde die Stadt an die Verantwortlichen der Telekom weiterleiten. Die Entscheidung darüber, an welcher Stelle der Funkmast in Kicklingen umgesetzt wird, treffe letztlich das Unternehmen.

Eine Ablehnung beider Standorte ist nicht möglich

Auf den Fragebögen haben die Bürger die Möglichkeit, sich für Standort 1 (Donnersbergstraße), Standort 2 (Außenbereich) oder die Option „Ich möchte keine Angaben machen“ zu entscheiden. Die Möglichkeit, sich gegen beide Standorte und somit grundsätzlich gegen die Errichtung eines neuen Mobilfunkmastes auszusprechen, gibt es laut Koenen nicht. Die Telekom hat darauf hingewiesen, dass sie gesetzlich dazu verpflichtet sei, das Mobilfunknetz in Deutschland auszubauen. Deshalb habe das Unternehmen von Beginn deutlich gemacht, dass es in Kicklingen in jedem Fall einen neuen Mobilfunkmast errichten wird.

Die Telekom, so Koenen weiter, habe sich aber mit der von der Stadt Dillingen angeregten Vorgehensweise einverstanden erklärt, bei der Auswahl des Standorts das Ergebnis der Bürgerumfrage mit einzubeziehen. (mit pm)

