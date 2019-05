vor 43 Min.

Klaus Lother ist der neue Chef

Der 52-Jährige wurde zum CEO der Permasteelisa-Gruppe ernannt – zu der gehört auch Gartner in Gundelfingen. Welche Projekte das Unternehmen derzeit in Angriff nimmt

Klaus Lother ist zum CEO (Vorstandsvorsitzenden) der Permasteelisa-Gruppe ernannt worden, einem weltweit führenden Fassadenbauer mit über 6000 Beschäftigten und einem Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. In Deutschland gehört die Josef Gartner GmbH in Gundelfingen zur Gruppe. Das Unternehmen fertigte beispielsweise die gläsernen Fassaden für die Elbphilharmonie in Hamburg und die Firmenzentrale von Apple im kalifornischen Cupertino. Der 52-jährige Lother war seit 2002 Geschäftsführer von Gartner und wurde nun auch zum Geschäftsführer der Permasteelisa-Gruppe im italienischen Vittorio Veneto ernannt.

Als Diplom-Ingenieur startete Lother seine Karriere 1993 bei dem 1868 gegründeten Familienunternehmen Gartner, das seit 2001 zur italienischen Permasteelisa-Gruppe gehört. 2016 wurde Lother zum CEO der Gruppe für Europa und Jürgen Wax zum Geschäftsführer von Gartner ernannt. Als neuer CEO der gesamten Gruppe will Lother Permasteelisa als führenden Anbieter von Gebäudehüllen und Innenraumsystemen stärken und die Profitabilität verbessern, heißt es in einer Pressemitteilung von Gartner. „Wenn wir auf unsere große Erfahrung und unser Know-how vertrauen und als Team die vor uns liegenden Herausforderungen angehen, wird die Permasteelisa-Gruppe auch in Zukunft erfolgreich sein,“ so Lother. Permasteelisa hat zahlreiche Architekturikonen verkleidet, wie das Opernhaus in Sydney, das Guggenheim-Museum in Bilbao oder das Shard in London. Aktuell bearbeitet die Gruppe über 100 Fassadenprojekte, darunter den 664 Meter hohen PNB 118 in Kuala Lumpur. „Dank unserer Muttergesellschaft Permasteelisa sind wir seit 2001 Teil eines starken weltweiten Netzwerks, das uns Stabilität bietet und Zugriff auf weltweite Ressourcen“, so Jürgen Wax, Geschäftsführer der Josef Gartner GmbH.

In Kürze wird Gartner die Fassadenarbeiten am 288 Meter hohen 22 Bishopsgate in London abschließen. Am Züricher Flughafen montiert das Unternehmen die Fassaden für The Circle, das größte Bauprojekt der Schweiz. Aktuelle Projekte und Aufträge sind beispielsweise die neue Europa-Zentrale von Google in London mit der weltweit größten Holz-Glas-Fassade sowie der Hauptsitz des Fahrdienstleisters Uber in San Francisco. „Auch 151 Jahre nach der Firmengründung entwickeln sich sowohl die Auftragslage wie Umsatz und Ergebnis gut. Während wir auf dem amerikanischen und britischen Markt weiter einen stabilen Auftragseingang erfahren, steigt gleichzeitig die Nachfrage in Deutschland,“ erläutert Wax. Weltweit beschäftigt Gartner rund 1500 Mitarbeiter und erwirtschaftet etwa ein Viertel des Umsatzes der Gruppe. Am Hauptsitz in Gundelfingen werden über 900 Mitarbeiter beschäftigt, am Standort Würzburg 85 und in der Schweizer Niederlassung Arlesheim 57. Zudem hat Gartner in verschiedenen Ländern eigene Niederlassungen und Fertigungen aufgebaut. (pm)

