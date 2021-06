Höchstädt

10:00 Uhr

Ein bunter Stein, der in Höchstädt die Welt verbessern soll

Plus Eva-Marie Springer von der V-Partei wollte der Stadt einen von ihr gestalteten „Weltverbesserungs-Stein“ überlassen. Die Räte berieten in geheimer Sitzung – und lehnten das Geschenk schließlich ab.

Von Simone Bronnhuber und Berthold Veh

Eva-Marie Springer formuliert es so: „Nächster Versuch, die Menschen zu sensibilisieren.“ Ob ihr das mit diesem Projekt oder besser gesagt diesem Stein gelingt? Am Reichhardtsee in Höchstädt hat die Sonderheimerin von der V-Partei diesen selbst gestalteten „Weltverbesserungsstein“ abgelegt – mit kleinen Botschaften. Wie berichtet, hat Springer schon vergangenes Jahr der Stadt Höchstädt einen anderen von ihr gestalteten Stein überlassen. Die Räte berieten in geheimer Sitzung – und lehnten das Geschenk aber ab. Warum? Die ganze Geschichte im Rückblick.

