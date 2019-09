vor 9 Min.

Klimaschutz im Landkreis Dillingen soll keine „Kindersache“ bleiben

Am kommenden Freitag soll wieder in Dillingen unter dem Motto „Fridays for Future“ gestreikt werden, so wie in tausenden Städten weltweit. Die Jugendlichen hoffen nun auf breitere Unterstützung der Erwachsenen – deshalb wird um 12 Uhr demonstriert. So sollen Arbeitnehmer ihre Mittagspause nutzen können.

Von Benjamin Reif

Die jugendlichen Veranstalter von „Fridays for Future“ haben noch lange nicht genug. Vielmehr geht es jetzt erst richtig los, sagt Niklas Zöschinger. Der 18-jährige Höchstädter hat die Proteste im Landkreis Dillingen ins Leben gerufen. Die Bewegung strukturiere sich besser, baue ein Publikum in den sozialen Medien auf und lerne in allen Bereichen, die ihren Einfluss vergrößern können, hinzu.

Klima-Demo am 20. September in Dillingen

Am kommenden Freitag, 20. September, richtet die Bewegung weltweit Streiks aus. So soll nach längerer Pause auch wieder in Dillingen demonstriert werden. Die jugendlichen Initiatoren hoffen dabei auf Unterstützung von den „Erwachsenen“ und rufen diese auf, sich ab 12 Uhr mit ihnen an der Stadthalle zu treffen und sie in ihrem Streik zu unterstützen. Geplant ist wieder ein Marsch durch die Innenstadt, ähnlich dem am 19. Juli. Dieses Mal sollen es bedeutend mehr Teilnehmer werden als die rund 100 bei der letzten Demo (lesen Sie hier einen Bericht dazu).

Das Hauptziel des lokalen Ablegers der weltweiten Schülerbewegung „Fridays for Future“ ist es, dass im Kreistag der sogenannte „Klimanotstand“ ausgerufen wird. Dieser Antrag wurde bereits von der Fraktion der Grünen dort eingereicht. Für die Arbeit des Gremiums würde das bedeuten, dass für jede getroffene Maßnahme die oberste Priorität gilt, nachhaltig und energieeffizient zu sein. Bei Gebäudeplanungen etwa hieße das, größten Wert auf Dämmung und moderne Heizungssysteme zu setzen. Auch die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrrad und die Bereitstellung von Ladesäulen wären wichtige Eckpfeiler der Planungen von Neubauten.

Den Aktivisten ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen

Ein anderes Thema, bei dem Niklas Zöschinger großes Potenzial sieht, ist die Aufforstung der Region. In anderen Ländern gebe es ja auch gigantische Aktionen, an denen Bäume gepflanzt würden – Ende Juli pflanzten etwa die Bürger in Äthiopien sage und schreibe 354 Millionen Bäume an einem einzigen Tag. Die Aufforstung großer Teile des Landkreises ist für Zöschinger ein sinnvoller und substanzieller Beitrag für den Klimaschutz – schließlich seien Bäume nach wie vor die wirkungsvollste Waffe gegen den Klimawandel, da sie das Treibhausgas C02 aus der Luft herausfiltern. Und im Gegensatz zu Windkraftwerken sähen sie schön aus, förderten die Artenvielfalt und sorgten für Naherholung.

Neben diesen praktischen Maßnahmen ist für den jungen Höchstädter und seine Mitstreiter wichtig, ein Zeichen zu setzen. Das Gemeinschaftsgefühl bei den bisherigen Demonstrationen sei toll gewesen, nun soll sich der Kreis der Demonstranten erweitern. „Klimaschutz ist der Schutz der lebenswerten Zukunft. Das ist doch ein Thema, das uns alle angeht. Dafür sollten nicht nur wir Schüler eintreten“, sagt Zöschinger.

Um zahlreiche erwachsene Arbeitnehmer zu mobilisieren, schreibt er derzeit viele Mails, telefoniert herum, organisiert Transportmöglichkeiten. Und er erhält nun Unterstützung: Der Bezirksverband Schwaben der Gewerkschaft IG Bau ruft zur Teilnahme auf. „Eine Job-Klima-Pause wäre ein wichtiges Signal“, heißt es vonseiten der Gewerkschaft. Die Zeit um 12 Uhr sei ideal, um eine verlängerte Mittagspause dem Demonstrieren zu widmen. Es sei höchste Zeit, sich auch im Beruf mit dem Klimaschutz auseinanderzusetzen und mit Kollegen auszutauschen, findet der Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft, Michael Jäger. Gleichzeitig appelliert er an die Arbeitgeber in den rund 2400 Betrieben im Landkreis Dillingen: Den Beschäftigten im Kreis müsse die Möglichkeit gegeben werden, an den Demonstrationen teilzunehmen.

Bislang erst wenige Rückmeldungen von den Betrieben

Bislang hat Niklas Zöschinger erst eine Handvoll Rückmeldungen von Betrieben auf die hunderten von Mails bekommen, die er verschickt hat. Was bisher zurückkam, sei aber recht positiv. Mehrere kleinere Firmen hätten bereits Unterstützung signalisiert und ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zur Teilnahme eingeräumt.

Zudem hatte er gehofft, dass es geistlichen Beistand für die Demonstration geben würde. Höch-städts Pfarrer Wolfram Schrimpf wollte eigentlich eine „Klima-Andacht“ vor der Demonstration abhalten. Daraus wird nun doch nichts – es sei zu befürchten gewesen, dass dies kurz vor Mittag eine „ziemlich müde Veranstaltung“ geworden wäre. Schrimpf will trotzdem vor Ort sein und die Demonstration unterstützen.

