17.03.2021

Kolping feiert den Josefstag

In Lauingen und Höchstädt hat er eine große Bedeutung

Kolpingsfamilien im Bezirk Mitteldonau feiern am 19. März den Josefstag. Neben dem Josefstag wird seit 1955 auch der 1. Mai als Gedenktag „Josef der Arbeiter“ gefeiert. Papst Pius XII. hat den seit 1889 als „Kampftag der Arbeiter“ benannten Tag als Zeichen der Aussöhnung mit der Arbeiterschaft eingeführt. Damit soll der Heilige geehrt, aber auch die Würde der menschlichen Arbeit bewusst gemacht werden. Josef ist laut Pressemitteilung Patron der gesamten Kirche, der Ehepaare und Familien, der Kinder und Jugendlichen, der Erzieher, der Zimmerleute, Holzfäller, Schreiner, Handwerker und Ingenieure, zudem Schutzheiliger in Wohnungsnot und verzweifelten Lagen.

Bereits zuvor hatte der katholische Sozialreformer Adolph Kolping (1813–1865) den Mann Marias und Ziehvater Jesu zum Patron seines Werkes gewählt. Die Standarte der Kolpingsfamilie Lauingen aus dem Jahre 1868 und die Fahne von 1922 der Kolpingsfamilie Höchstädt zeigen die Abbildung des heiligen Josef. Lauingens Kolpingsöhne ließen schon neun Jahre nach ihrer Gründung den heiligen Josef mit dem Gebetsruf „Gott schütze das ehrbare Handwerk“ auf ihrer Fahne abbilden. Auf der Rückseite der Standarte stickten die Schwestern der „Englischen Fräulein“ aus Augsburg, heute Maria-Ward-Schwestern, die Lebensmaxime der Vereinsmitglieder umgeben von neugotischen Ornamenten. Eine ebenfalls neugotische Kreuzblume schließt die hölzerne, vom Lauinger Schreinergesellen Nikolaus Brenner gefertigte Fahnenstange ab.

Die Fahne der Kolpingsfamilie Höchstädt wurde am 24. September 1922 feierlich geweiht. Ein anschließendes Fest mit Theateraufführung, Gesang, Musik und turnerischen Einlagen begeisterte auch die Paten – Kolpingsfamilie und Gesellenverein Dillingen. Zum 125. Jubiläum 1992 wurde die Fahne mit dem hl. Josef renoviert und bis zum heutigen Tag in Ehren gehalten.

Der heilige Josef erinnert uns daran, dass all jene, die scheinbar im Verborgenen oder in der „zweiten Reihe“ stehen, in der Heilsgeschichte eine unvergleichliche Hauptrolle spielen. Dies schreibt auch Papst Franziskus im apostolischen Schreiben „Patris corde“ , mit dem er im Dezember 2020 für 2021 ein Josefsjahr ausgerufen hat. Heute ist das Kolpingwerk in über 60 Nationen der Erde verbreitet. Als Handlungsfelder des Verbands nennt das Leitbild des Kolpingwerks Deutschland: „Wir eröffnen Perspektiven für junge Menschen, wir gestalten Arbeitswelt mit, wir sind Anwalt der Familie und wir bauen an der Einen Welt“. (pm)

