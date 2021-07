Die Corona-Ausbrüche im Landkreis Dillingen zeigen, wie wichtig die Impfung ist

Plus Das Seniorenheim in Wittislingen, das Sailer-Gymnasium in Dillingen und das Gymnasium Wertingen: Überall gibt es neue Corona-Infektionen. Doch dank der Impfung können wir gelassener sein.

Vor einem Jahr wäre vieles noch anders abgelaufen. Die Nachricht, dass sich im Benevit-Seniorenheim Haus Egautal in Wittislingen drei Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Coronavirus angesteckt haben, hätte für deutlich mehr Verunsicherung gesorgt. Da war es noch nicht lange her, dass im Bissinger Pro-Seniore-Altenheim 25 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus starben. Und eine weitere traurige Etappe in der Pandemie, die inzwischen 35 Verstorbenen in der Wertinger Pflegeeinrichtung St. Klara, stand noch bevor. Entsprechend betroffen hätten die Infektionen in Wittislingen also gemacht – verbunden mit der Sorge vor neuen Todesfällen.

