00:32 Uhr

Kostenlos Milch oder Käse für Schüler

Aktion des Landwirtschaftsamtes

Ist Milch als Bestandteil der Pausenbrotzeit tatsächlich geeignet? Das Landwirtschaftsamt in Wertingen sagt Ja. Milch liefert einen wichtigen Beitrag zur Nährstoffversorgung von Kindern und Jugendlichen. Calcium ist besonders viel enthalten, das für den Knochenaufbau im Wachstum so wichtig ist.

Zu einem optimalen Pausenfrühstück gehören laut Pressemitteilung ein Glas Wasser, Schorle oder eine Tasse ungesüßter Tee, eine Handvoll frisches Gemüse oder Obst entsprechend der Saison, eine Brotscheibe, eine Semmel oder ungesüßte Frühstücksflocken und ein Glas Milch oder ein Milchprodukt. So sei für jeden etwas dabei.

Wenn Kinder und Jugendliche vor der Schule bereits etwas gefrühstückt haben, werden die Komponenten beider Frühstücke zusammengerechnet. Viele Eltern scheuen aber den Kindern Milch oder Milchprodukte in die Schule mitzugeben. Es ist unpraktisch, wird bis zur Pause nicht gekühlt oder wird von der Tochter oder dem Sohn einfach nicht so gerne mitgenommen. Eltern schmieren lieber am Frühstückstisch gleich das Pausenbrot und packen es in die Dose. Fertig. Aber es geht auch anders. Die Europäische Union fördert im Rahmen des EU-Schulprogramms seit vielen Jahren die Versorgung von Schulen mit Milch und Milchprodukten, heißt es in der Pressemitteilung.

Kitas, Grund- und Förderschulen können sich mit Milch und Milchprodukten zusätzlich zu Obst und Gemüse kostenfrei beliefern lassen. Derzeit nehmen bayernweit etwa 550 Schulen an diesem Programm teil. Das sind knapp 20 Prozent. Im Landkreis Dillingen nimmt nahezu keine Schule daran teil. Dabei ist die Angebotspalette vielfältig. Es ist möglich sich Milch pur, Joghurt, Käse, Buttermilch oder Speisequark liefern zu lassen. Käsewürfel sind auch möglich, falls eine Schule den Aufwand scheut oder befürchtet, dass die Milch nicht getrunken wird. (pm)

