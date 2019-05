vor 26 Min.

Kostenlos zu Felix Klieser

Der bekannte Hornist, der mit dem Fuß spielt, kommt mit Christof Keymer am Klavier ins Schloss Höchstädt. Wir verlosen Karten

„Ich wollte Musik machen und Musiker werden“, sagt Felix Klieser und zeigt, wie man trotz Handicap das eigentlich Unmögliche schaffen kann. Wenn ein Vierjähriger seinen Eltern ankündigt, dass er das Hornspielen erlernen möchte, ist das unter „normalen“ Umständen nicht allzu außergewöhnlich. Doch Felix Klieser brachte dazu die denkbar schlechtesten Voraussetzungen mit: Er wurde ohne Arme geboren.

Aber er setzte sich durch, wurde bereits mit 13 Jahren an der Hochschule Hannover aufgenommen und gilt heute als einer der weltbesten Hornisten. Dass er sein Instrument mit den Füßen spielt, wird dabei laut Pressemitteilung zur Nebensache. Er trat auf mit Sir Simon Rattle und Popstar Sting, spielte in der Berliner Philharmonie und der Elbphilharmonie Hamburg, bei der Schubertiade Hohenems und dem Schleswig-Holstein Musik-Festival, war auf Tourneen in Europa und Asien und hat 2013 mit seinem Klavier-Partner Christof Keymer sein Debüt-Album „Reveries“ veröffentlicht. Am Samstag, 18. Mai, gastiert Felix Klieser mit Christof Keymer (Klavier) im Schloss Höchstädt. Ab 19 Uhr präsentieren die beiden folgendes Programm: Robert Schumann: Adagio und Allegro As-Dur für Horn/ Klavier op. 70; Paul Dukas: Villanelle für Horn und Klavier F-Dur; Richard Strauss: Andante für Horn und Klavier F-Dur op. posth.; Ludwig van Beethoven: Sonate für Horn und Klavier F-Dur op. 17; Reinhold Glière: vier Stücke für Horn und Klavier (aus op. 35); Josef Gabriel Rheinberger: Sonate für Horn und Klavier Es-Dur op. 178. Karten gibt es beim Bezirk Schwaben, Telefon 0821 3101-4533, per E-Mail an hoechstaedt@bezirk-schwaben.de. Außerdem verlosen wir sechsmal zwei Karten für das Konzert. Die Verlosung startet am heutigen Donnerstag, 9. Mai, um 11 Uhr, unter Telefon 09071/7949-12. (pm)

