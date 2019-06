00:31 Uhr

Kreisstraße wird bis 21. Juni gesperrt

Deckenbauarbeiten in den Pfingstferien

Wegen Deckenbauarbeiten ist die Kreisstraße DLG 6 ab der Einmündung in die Staatsstraße 1082 in Richtung Zöschingen bis nach dem neuen Kreisverkehr während den Pfingstferien vom 11. bis bis 21. Juni gesperrt. Deshalb kann in dieser Zeit der Ort Zöschingen auch von den Bussen nicht angefahren werden. Dafür bitten die Gemeinde Zöschingen und das Landratsamt um Verständnis.

Die Umleitung führt von Zöschingen über Fleinheim – Dischingen – Ballmertshofen zur Staatsstraße 1082 und umgekehrt. Sie ist ausgeschildert. Im Zeitraum vom 11. bis 14. Juni ist die Zufahrt zum Baugebiet „Bei den Flecken“ nur über die Gemeindeverbindungsstraße von Ballmertshofen her möglich. Die Zufahrt zum restlichen Gemeindegebiet kann, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung erläutert, nur über Nattheim oder Fleinheim erfolgen.

Ab dem 17. Juni kann der gesamte Anliegerverkehr dann über den Kreisverkehr und die Ballmertshofer Straße abgewickelt werden. Die Länge der gesamten Strecke beträgt zwei Kilometer. Die Kosten für die Deckenbauarbeiten betragen laut Pressemitteilung etwa 170000 Euro. (pm)

