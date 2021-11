22 Eichenstämme geklaut: Holzdiebe aus dem Landkreis Dillingen verurteilt

Plus Zwei Männer aus dem Landkreis Dillingen haben im Liezheimer Forst 2020 mehrere Eichenstämme gestohlen. Jetzt müssen sie zahlen.

Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt – und war wohl auch für die Polizeibeamten und -beamtinnen nicht gerade alltäglich: Im Oktober vergangenen Jahres verschwinden im Liezheimer Forst zahlreiche hochwertige Stämme Eichenholz. Laut Polizei Michael Lechner, Leiter der Kripo Dillingen, handelt es sich um 28 Festmeter. Die Täter müssen mit schwerem Gerät angerückt sein und bringen ihre Beute aus dem Wald nach Hause. Jetzt wurden die beiden, ein Vater und sein Sohn aus dem Landkreis Dillingen, verurteilt.