Landkreis Dillingen

vor 31 Min.

Als Orkan Wiebke wütete und das Zusamtal geflutet war

In den Wäldern des Landkreises hat Orkan Wiebke am 1. März 1990 gewütet. Ein verheerendes Bild bot sich hinterher im Medlinger Hart, der von dem Sturm zerstört wurde.

Plus Das Hochwasser im Zusamtal am vorigen Sonntag war ein Jahrhundert-Starkregen, wie er statistisch nicht einmal alle 100 Jahre vorkommt. Es gab schon viele heftige Unwetter in der Region.

Von Berthold Veh

Der Jahrhundert-Starkregen am Sonntag voriger Woche hat zu einer Überflutung des Zusamtals geführt. Die Region wird aber immer wieder von Unwettern heimgesucht, und mit dem Klimawandel dürfte die Anzahl noch mehr werden. Damit hat Peter Bohmann im Dillinger Landratsamt Erfahrung.

Themen folgen