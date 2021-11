Landkreis Dillingen

vor 47 Min.

Atommüll: Auch im Kreis Dillingen werden Methoden zur Endlagersuche entwickelt

Noch dampft es: Das Kraftwerk in Gundremmingen.

Plus Wie an drei weiteren Standorten in Deutschland sollen Verfahren für die Suche nach einem Endlager geschaffen werden. Das Landratsamt verfolgt das Geschehen aufmerksam.

Von Dominik Bunk

Als Endlager für hoch radioaktiven Atommüll kommen drei Bodenarten infrage, erklärte Tobias Steinwinter, Vorsitzender des Gemeindetags im Kreis Dillingen, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus der Region bei ihrer Onlinekonferenz. Zum einen, Salzstöcke wie in Gorleben, aber auch Kristallingestein wie Granit und Tonstein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen