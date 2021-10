Bürger aus dem Kreis Dillingen werden im Internet abgezockt

Beim Internetkauf sind mehrere Menschen betrogen worden. Sie hatten Online Waren entdeckt und bezahlt, aber nicht erhalten, wie die Dillinger Polizei mitteilt.

Mehrere Bürger sind beim Interneteinkauf betrogen worden. Ein Holzheimer hatte laut Polizei über eine App am 7. Oktober Kontakt zu dem Verkäufer einer Spielekonsole aufgenommen. Anschließend überwies er dem Verkäufer 80 Euro auf ein Konto bei einer Berliner Onlinebank. Die Spielekonsole erhielt er jedoch nicht, auch ist der Verkäufer nun nicht mehr erreichbar.

Erst erhielt ein Höchstädter noch Ausreden, dann gar nichts mehr

Am 1. Oktober ersteigerte ein Höchstädter auf einer Online-Plattform einen Beamer für 220 Euro. Das Geld wurde direkt an ein Konto einer Krefelder Bank geschickt, der Beamer wurde jedoch nie geliefert. Anfangs hielt der Verkäufer den Geschädigten noch mit Ausreden hin, dann brach der Kontakt ab.

Zwei Hartbodenreiniger wollte ein Wertinger am 10. Oktober kaufen. Dafür überwies er per Kreditkarte an einen Internetshop 440 Euro. Die Reiniger wurden jedoch nicht geliefert. Bei der Internetadresse handelte es sich um einen Fakeshop, der nur zum Anschein günstige Waren anbot.

Gundelfinger verliert 1030 Euro

Ganze 1030 Euro ist ein Gundelfinger los. Er hatte am 18.10. nach Polizeiangaben über ein Internetshop eine Spielekonsole zu dem Preis eingekauft und den Betrag direkt auf das Konto einer Berliner Onlinebank überwiesen. Nach der ersten Überweisung erhielt der Geschädigte eine Mitteilung, dass er den Betrag nochmals auf ein anderes Konto überweisen soll. Bei dem Anbieter handelt es sich ebenfalls um einen Fakeshop.

Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de (pol)

