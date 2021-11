Landkreis Dillingen

vor 32 Min.

Das lange Warten auf einen Impftermin im Landkreis Dillingen

Plus Erst standen die Menschen im Landkreis Dillingen vor Impfzentren an, jetzt müssen sie sich anmelden. Dann warten sie nicht mehr Stunden, sondern vielleicht Wochen, wenn sich nichts ändert. Wie das Landratsamt jetzt reagiert.

Von Cordula Homann

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dillingen hat am Montag einen neuen Höchststand erreicht. Sie liegt bei 720,4. Es gibt insgesamt 1326 aktive Fälle, so viele wie noch nie. Doch die Möglichkeiten, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, waren massiv eingeschränkt. Am Montag konnte man sich höchstens bei einem Hausarzt oder einer Hausärztin impfen lassen. Das Impfzentrum am Kaufland, das in den vergangenen Wochen ebenso überrannt wurde wie die anderen Impfangebote im Landkreis und zuletzt nur noch am Samstag geöffnet war, ist inzwischen ganz geschlossen. Das mobile Impfzentrum, in dieser Woche ist es in der Sebastian-Kneipp-Halle in Dillingen, öffnet erst am Dienstag wieder. Das Wertinger Impfzentrum ist nur samstags auf. Für beides muss man sich anmelden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen