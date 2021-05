Der Wolf im Kreis Dillingen: Man muss ihn nicht mögen

Plus Ein Wolf ist am Montag in Bissingen über ein Betriebsgelände gelaufen. Darüber ist im Netz eine Diskussion entbrannt. Die einen feiern die Rückkehr des Wolfs, die anderen sorgen sich.

Am Wolf kommt diese Woche niemand vorbei. Dass Meister Isegrim, wie er in der Fabel genannt wird, am Montagmorgen gemächlich über den Hof der Bissinger Firma Vitus Rieder lief, hat die Menschen in der Region elektrisiert. Etwa 400 Kommentare gab es dazu im Facebook-Auftritt unserer Zeitung – mit völlig konträren Positionen.

