Die Bestattungskultur wandelt sich auch im Landkreis Dillingen

Plus Auf den Friedhöfen in der Region gibt es immer mehr Urnengräber, die klassische Erdbestattung ist rückläufig. Und es ist auch noch ein weiterer Trend festzustellen.

Der Gang zum Grab an Allerheiligen ist für viele Menschen in der Region Pflicht. Egal, ob Minusgrade, Wind oder Regen den Gang nach draußen Anfang November oft nicht gerade angenehm machen. Doch das Bild auf den Friedhöfen ändert sich auch im Landkreis Dillingen nach und nach. Der Trend geht aktuell weg von der klassischen Erdbestattung hin zur Urnenbestattung. Das fällt auch Tobias Steinwinter, Gemeindetagsvorsitzender und Bürgermeister von Zöschingen, auf.