Landkreis Dillingen

29.10.2021

Die Corona-Inzidenz ist im Kreis Dillingen so hoch wie nie

Plus Vor allem private Zusammenkünfte und Feiern sollen die Hauptgründe sein, warum sich derzeit so viele Menschen in der Region anstecken. Ist ein Lockdown wieder notwendig?

Von Simone Bronnhuber und Jonathan Mayer

Rund 200 neue Fälle meldet das Dillinger Gesundheitsamt allein in den vergangenen drei Tagen. Die Inzidenz im Landkreis Dillingen schnellt Tag für Tag in die Höhe und erreicht einen traurigen Spitzenwert. Am Freitag, 29. Oktober, ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei 283,0. So hoch war sie seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor rund eineinhalb Jahren im Landkreis Dillingen noch nie. Und Dr. Uta-Maria Kastner, Leiterin des Gesundheitsamtes, glaubt auch nicht an eine schnelle Besserung: „Ich kann keine Hoffnung machen. Die Fälle verdoppeln sich teils täglich.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen