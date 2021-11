Dillinger Polizei durchsucht Wohnungen nach gefälschten Impfpässen

Plus Beamte haben im Kreis Dillingen verschiedene Wohnungen durchsucht und gefälschte Impfpässe gefunden. Der Dillinger Kripo-Chef spricht von „knallharten Straftaten“.

Die Zahl der gefälschten Impfausweise steigt – auch in Nordschwaben und dabei offensichtlich vor allem im Landkreis Dillingen. Die Kriminalpolizeiinspektion hat am Dienstag im Dillinger Raum die Wohnungen von acht Personen durchsucht. Sie stehen nach Angaben der Polizei im Verdacht, gefälschte Impfausweise beziehungsweise vergleichbare Nachweise zu besitzen und diese genutzt zu haben. Die Kripo stellte bei der Durchsuchungsaktion neben den Ausweisen auch Handys und ein Tablet sicher. Zudem fanden die Beamten zufällig eine Pistole, ein Butterflymesser und Marihuana.