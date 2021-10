Landkreis Dillingen

23.10.2021

Falsche Tatsachenbehauptung oder Meinungsfreiheit?

Plus Ein Mann aus dem östlichen Landkreis beschwert sich über den Geruch eines Schlachtabfallhandels neben seinem Wohnhaus und landet vor Gericht. Man wolle ihn zum Schweigen bringen.

Von Dominik Bunk

Ein Mann aus einer Gemeinde im östlichen Landkreis Dillingen ist wütend. Seit mehreren Jahren könne er keine Zeit mehr in seinem eigenen Garten verbringen. Denn nebenan läuft der Betrieb eines „Rohstoffhandels“, so die offizielle Bezeichnung. In dem Fall werden Schlachtabfälle an- und verkauft. Das rieche man ihm zufolge auch. Und zwar fast immer. Er ist sich sicher: Der Betrieb verstößt gegen immissionsschutzrechtliche Auflagen. Das sagt er zu Freunden, Bekannten und seiner Nachbarschaft. Und auf Facebook.

