Landkreis Dillingen

vor 8 Min.

Familienvater muss nach Messerangriff in Holzheim in Haft

Plus Gegen den Mann, der in Holzheim auf seine Familie losgegangen ist, steht das Urteil. Wieso das Gericht seiner Aussage nicht ganz glaubt.

Von Jonathan Mayer

Das Ergebnis dieser Verhandlung war schon vor Wochen abzusehen: Der 30-Jährige, der vor fast einem Jahr in Holzheim auf seine Familie losging, seine Tochter versehentlich mit heißer Suppe verbrühte, seine Partnerin zwei Mal ins Gesicht schlug und seinem Schwiegervater in spe das Gesicht mit einem Fleischmesser zerschnitt, bevor er betrunken mit dem Auto flüchtete, wird für längere Zeit nicht mehr auf freien Fuß kommen. Er muss in Haft. Die Frage war nur: Wie lange? Am Dienstag fiel nun das endgültige Urteil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen