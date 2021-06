Landkreis Dillingen/Gundelfingen

So trifft die B16-Sperrung Gundelfingen und Lauingen

Plus Seit Montag wird die B16 rund um Gundelfingen saniert. Autofahrer müssen sich auf Umwege einstellen. Was die Maßnahme bringen soll und warum sie länger dauern könnte als geplant.

Von Christina Brummer

Sommer, Sonne, Baustelle. Dieser Dreiklang ist Landkreisbewohnern bekannt – und bei vielen verhasst. Jetzt wird auch auf der Hauptverkehrsader des Landkreises gewerkelt. Die B16 führt in einem weiten Bogen an Gundelfingen vorbei. Der Fahrbahnbelag ist rissig und Spurrillen haben sich eingegraben. Für das Staatliche Bauamt Grund genug, die Strecke zu sanieren. Wer aus den Donaustädten in Richtung Günzburg will und umgekehrt, der wird großräumig umgeleitet – so zumindest die Pläne des Bauamtes.

