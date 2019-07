Landkreis Dillingen: Haben wir zu viele Krankenhäuser?

Plus Wie die ärztliche Direktoren aus den Krankenhäusern in Dillingen und Wertingen die umstrittene Bertelsmann-Studie über die Zahl der Kliniken einschätzen.

Die Bertelsmann-Stiftung hat eine Studie über die Neuordnung der Krankenhaus-Landschaft in Deutschland vorgestellt. Darin wird gefordert, bis 2030 mehr als die Hälfte der Kliniken zu schließen. So soll die medizinische Qualität verbessert werden (Hier lesen Sie die Hintergründe der Studie: Viel Kritik an Studie: Sorgen weniger Kliniken für bessere Qualität? ). Was sagen die Direktoren der Kreiskliniken in Dillingen und Wertingen dazu?

Dass es in Deutschland sehr viele, vielleicht sogar zu viele Krankenhäuser gibt, das sei immer schon ein Thema gewesen. Das habe die Bertelsmann-Stiftung nicht erfunden, sagt Dr. Wolfgang Geisser, ärztlicher Direktor des Dillinger Krankenhauses. Doch könne man den in der Studie untersuchten Ballungsraum Köln-Leverkusen nicht mit dem ländlichen Raum vergleichen. „Schon jetzt kommen im Kreis Dillingen mehr Einwohner auf ein Krankenhausbett als in Deutschland im Schnitt. Im Ballungsraum sind es dann noch weniger.“ Eine gute Notfallversorgung sei sein Ziel.

Krankenhäuser müssen erhalten bleiben

Diese müsste für den Landkreis Dillingen aufrechterhalten bleiben, nicht nur als Anlaufstelle für die Patienten, sondern etwa auch als Arbeitgeber. Und die Qualität müsste stimmen. Doch diesem Anspruch gerecht zu werden, sei ein täglicher Kampf. Die Qualität sei nur mit ausreichend und gutem Personal zu halten. Doch gerade Ärzte seien nur schwer für ländliche Kliniken zu begeistern. Um überhaupt eine Notfallversorgung anbieten zu können, sind verschiedene Fachabteilungen nötig, um das medizinische und pflegerische Personal entsprechend schulen zu können.

Das alles kostet. Parallel dazu erhöhe sich der Bettendruck, erklärt Geisser: Die Patienten sollen immer schneller wieder entlassen werden. „Aber wie soll ich eine alte Dame nach einer Augenoperation nach Hause schicken, wenn da niemand ist, der sie pflegt? Und Kurzzeit- und Tagespflegeplätze gibt es auch zu wenig.“ In Ballungsräumen könnten durchaus zu viele Krankenhausbetten stehen, aber nicht auf dem Land.

Alleine in Dillingen werden jährlich 6000 Menschen operiert

In Dillingen allein würden jedes Jahr 6000 Leute operiert. „Wo sollen die denn hin, wenn es das Krankenhaus nicht mehr gibt?“ Schließlich hätten die großen Häuser, etwa die Augsburger Uniklinik, die gleichen Personalprobleme. Und ohne Notfallversorgung vor Ort, würden die Wege für Patienten noch weiter, ergänzt der ärztliche Direktor des Wertinger Krankenhauses, Dr. Markus Weißkopf. „Gerade wenn es ums Herzen geht, da zählt jede Minute“, sagt er. Andererseits sei das ein Thema, wo es immer um Kompromisse geht. Schließlich wäre es am besten, wenn der Patient in dem Moment, wo er den Infarkt bekommt, bereits im Krankenhaus ist. (Lesen Sie dazu: Wie lange fahren Sie bis zum nächsten Krankenhaus? )

Große Klinik gegen kleine Klinik - das ist zu pauschal

Weißkopf hat Berichte über die Studie gelesen, die Details kenne er nicht, betont er. Die Schlussfolgerung, die Zahl der Krankenhäuser zu reduzieren, und auf spezialisierte Zentren zu setzen, findet er nachvollziehbar. „Dem widerspricht aber nicht, dass sich auch in kleineren Krankenhäusern hoch spezialisierte Teams etabliert haben“, sagt Weißkopf. Der Gegensatz große, kompetente Kliniken gegen kleine, weniger kompetente Kliniken sei zu pauschal. „Der entscheidende Punkt ist immer die Qualität der Versorgung“, sagt Weißkopf. Und die könnte man schon durch eine Beobachtung einschätzen: „Wenn die Patienten mit ihrem regionalen Krankenhaus zufrieden sind, und einen Großteil der Therapien dort durchführen lassen, dann spricht das für sich“, sagt er. Und das sei auch in den beiden Kreiskliniken der Fall. Natürlich gebe es Fälle, die statt im Kreis in speziellen Zentren behandelt werden, sagen beide Ärzte. „Weil die einfach routinierter sind“ – wegen der höheren Fallzahlen, meint Dr. Weißkopf. Das heiße aber nicht, dass kleine Kliniken das per se nicht können. Man müsse nach objektiven Gradmessern beurteilen, was eine Klinik leisten kann. Da könne es sinnvoll sein, bei bestimmten Therapien über Mindestmengen zu sprechen, auch eine Evaluation der Ärzte sei ein gutes Mittel, um die Qualität sicherzustellen. Und wenn diese objektiven Gradmesser erfüllt sind, wäre damit bestätigt, dass die Qualität gut ist.



Weitere Reaktionen zur Bertelsmann-Studie: