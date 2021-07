Hochwasserschutz: Vorerst soll es nur einen Flutpolder im Kreis Dillingen geben

Plus Plötzlich ist das Thema Hochwasser brisant - und prompt auf der Tagesordnung des Dillinger Kreistags. Dort wird der aktuelle Stand vorgestellt, und eine Idee zu den Flutpoldern, die vielleicht weniger Widerstand hervorruft.

Dass das Thema Hochwasserschutz so eine Brisanz erreicht, damit hatte in der Vorbereitung der Dillinger Kreistagssitzung niemand rechnen können. Auch nicht FDP-Kreisrat Alois Jäger, der sich beim Dillinger Landratsamt nach dem aktuellen Stand des Hochwasserschutzes im Landkreis Dillingen erkundigte hatte.