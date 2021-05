Im Landkreis Dillingen hat es gleich dreimal gekracht

Gleich mehrere Verkehrsunfälle haben die Polizei am Dienstag und Mittwoch auf Trab gehalten. In Höchstädt, Gundelfingen und Dillingen hat es gekracht.

Gleich drei Verkehrsunfälle hat die Polizei Dillingen registriert. Gegen 13.35 Uh hat es am Dienstag, 11. Mai, zwischen Höchstädt und Binswangen nach einem mislungenen Überholmanöver auf der Staatstraße 2033 gekracht. Eine 25-Jährige hatte von Binswangen kommend einen Lkw überholen wollen, dabei übersah sie ein bereits überholendes Auto. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Fahrer nach links in den Grünstreifen ausweichen. Dabei, so die Beamten, entstand an dessen Fahrzeug ein Schaden von rund 2000 Euro.

Unfall bei Gundelfingen: Vorfahrt auf der B16 übersehen

Ein weiterer Unfall war gegen 16 Uhr in Gundelfingen auf der B16 passiert. Dort befuhr eine 61-Jährige in die Günzburger Straße. Zur selben Zeit kam ihr ein 29-Jähriger entgegen. Dieser wollte die Günzburger Straße in Richtung Offingen verlassen und übersah sie. Wie die Polizei mitteilt, kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfallgeschehen wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich im Krankenhaus Dillingen untersucht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten daher abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe wurde auf rund 18.000 Euro geschätzt. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr Gundelfingen mit drei Fahrzeugen und zehn Personen vor Ort.

Alkoholisiert mit dem Auto in einen Gartenzaun gefahren

Auch in Dillingen gab es in der Nacht zu Mittwoch, 13. Mai, einen Einsatz gegeben. Gegen 1 Uhr wurde der Polizei ein Auto gemeldet, das mitten auf der Fahrbahn des Oberen Quellenwegs stand. Der vermeintliche Fahrer, so konnte der Zeuge beobachten, rannte gerade von dem Fahrzeug weg. Bei weiteren Ermittlungen konnte der 25- jährige Fahrzeugführer an der Halteradresse als verantwortlicher Fahrzeuglenker festgestellt werden. Dieser war zuvor im Oberen Quellweg in einen Gartenzaun gefahren. Ferner konnte bei dem Fahrzeugführer ein Alkoholwert von über einem Promille festgestellt werden. außerdem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis. Aufgrund der Alkoholisierung wurde bei dem Unfallverursacher eine Blutentnahme durchgeführt. Der Schaden am Gartenzaun wird derzeit auf rund 250 Euro geschätzt. (pol)

Lesen Sie auch: